Υεμένη: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι

Υεμένη: Αφέθηκαν ελεύθεροι οι 15 εργαζόμενοι του ΟΗΕ που κρατούνταν από τους Χούθι

REUTERS/Khaled Abdullah

Οι Χούθι εισέβαλαν στο κτιριακό συγκρότημα του Οργανισμού το Σάββατο

Δώδεκα εργαζόμενοι των Ηνωμένων Εθνών στην Υεμένη, οι οποίοι είχαν τεθεί υπό κράτηση από τους αντάρτες Χούθι, έφυγαν σήμερα αεροπορικώς από την πρωτεύουσα Σαναά, ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Άλλα τρία μέλη του διεθνούς προσωπικού του ΟΗΕ στην Υεμένη αφέθηκαν επίσης ελεύθερα. Οι 15 εργαζόμενοι κρατούνταν τις τελευταίες ημέρες στο κτιριακό συγκρότημα του Οργανισμού, στο οποίο εισέβαλαν οι Χούθι το Σάββατο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, άλλοι 53 εργαζόμενοι του «κρατούνται αυθαίρετα» από τους Χούθι, το φιλοϊρανικό ένοπλο κίνημα που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του το μεγαλύτερο μέρος της Υεμένης, της φτωχότερης χώρας της αραβικής χερσονήσου που σπαράσσεται από τον πόλεμο εδώ και περίπου δέκα χρόνια.

Πηγή: ΑΜΠΕ

