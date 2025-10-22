Logo Image

Αργεντινή: Παραιτήθηκε ο υπουργός Εξωτερικών λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές

EPA/MATIAS MARTIN CAMPAYA

Αρχικά αναμενόταν να παραιτηθεί μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, σύμφωνα με δημοσιεύματα

Ο υπουργός Εξωτερικών της Αργεντινής, Τζεράρντο Βερθέιν, υπέβαλε την παραίτησή του το βράδυ της Τρίτης, κάτι που επιβεβαίωσε το προεδρικό γραφείο της Αργεντινής στο Reuters την Τετάρτη μετά από τοπικά δημοσιεύματα.

Η τοπική εφημερίδα La Nacion ανέφερε νωρίτερα σήμερα  ότι ο υπουργός Εξωτερικών αναμενόταν να παραιτηθεί από το αξίωμά του μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της Αργεντινής την Κυριακή, προσθέτοντας ότι δεν ήταν σαφές ποιος θα αντικαταστήσει τον υπουργό.

Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, δήλωσε αυτή την εβδομάδα ότι θα υπάρξει αναδιάρθρωση του υπουργικού συμβουλίου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, η οποία θα παρακολουθείται στενά από τους επενδυτές και θα επηρεάσει το εάν ο πρόεδρος μπορεί να συνεχίσει τις οικονομικές του μεταρρυθμίσεις.

Πηγή: Reuters

