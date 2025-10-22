Γαλλία: Ζευγάρι ηλικιωμένων κρατούσαν αιχμάλωτη μία 45χρονη γυναίκα

Μια γυναίκα «εξαφανίστηκε» στη Γαλλία και οι εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα ότι ασκήθηκε δίωξη σε έναν 82χρονο και μια 60χρονη που την κρατούσαν επί χρόνια σε απομόνωση, «με βασανιστήρια ή βάρβαρες πράξεις».

Το θύμα, μια 45χρονη που είναι «ψυχικά εύθραυστη», νοσηλεύεται με υποθερμία, ανέφερε ο εισαγγελέας της πόλης Ναντ, Αντουάν Λερουά, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της εφημερίδας Ouest-France. Η γυναίκα υποχρεώθηκε να ζει επί μια πενταετία στον κήπο ή στο γκαράζ του σπιτιού όπου κατοικούσαν οι δύο κατηγορούμενοι.

Ο 82χρονος τελεί υπό δικαστική επιτήρηση, ενώ η γυναίκα με την οποία ζούσε προφυλακίστηκε. Σήμερα, ο ηλικιωμένος ήταν κλεισμένος στο σπίτι στην κοινότητα Σεν-Μολφ, με κλειστά τα πατζούρια, μισάνοιξε την πόρτα μόνο για λίγα δευτερόλεπτα όταν είδε τους δημοσιογράφους και την ξαναέκλεισε αμέσως.

Η δραματική απόδραση και η αποκάλυψη

Στις 14 Οκτωβρίου, η 45χρονη επωφελήθηκε από μια στιγμή που ο άνδρας έβλεπε τηλεόραση, βγήκε από τον εξωτερικό περίβολο του σπιτιού και εμφανίστηκε στο σπίτι των γειτόνων. Ήταν μισόγυμνη, τους χτύπησε το παράθυρο και τους είπε ότι την κρατούσαν «έγκλειστη» επί περίπου πέντε χρόνια.

Η γυναίκα εξήγησε ότι συγκατοικούσε αρχικά με μια άλλη γυναίκα, μέχρι που εμφανίστηκε ο ηλικιωμένος, ο οποίος της ζήτησε να φύγει και να ζήσει είτε στον κήπο, είτε σε μια σκηνή, είτε στο γκαράζ. Η έρευνα στο σπίτι επιβεβαίωσε την αφήγησή της.

Η 45χρονη ήταν τον περισσότερο καιρό κλειδωμένη στο γκαράζ, κοιμόταν σε μια ξαπλώστρα, έκανε την ανάγκη της σε δοχείο ή πλαστικές σακούλες και έτρωγε χυλό ανακατεμένο με απορρυπαντικό πιάτων. Την εμπόδιζαν να βγει έξω, ενώ η πόρτα του γκαράζ ήταν μπλοκαρισμένη από την έξω πλευρά με μεγάλες πέτρες.

Διώξεις και κατηγορίες

Σύμφωνα με την εισαγγελία, η γυναίκα «εξαφανίστηκε» από τις αρχές από τον Απρίλιο του 2022, όταν εκδόθηκε το διαζύγιό της. Οι τραπεζικοί λογαριασμοί της χρησιμοποιούνταν μόνο για να στέλνονται χρήματα στους κατηγορούμενους, οι οποίοι παραδέχτηκαν μέρος των γεγονότων, αλλά υποβάθμισαν τη σημασία τους.

Κατηγορούνται για «περιορισμό ανθρώπου, με βασανιστήρια ή βάρβαρες ενέργειες», αδίκημα που επισύρει ποινή ισόβιας κάθειρξης, καθώς και για απάτη και εκμετάλλευση «αδύναμου προσώπου».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ