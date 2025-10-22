Κρίστερσον μετά τη συνάντηση με Ζελένσκι: Εξετάζεται συμφωνία προμήθειας έως 150 μαχητικών Gripen στην Ουκρανία

Η Σουηδία υπέγραψε επιστολή προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει στην προμήθεια έως και 150 μαχητικών αεροσκαφών Gripen εγχώριας παραγωγής στην Ουκρανία, δήλωσε ο Σουηδός πρωθυπουργός Ουλφ Κρίστερσον την Τετάρτη, μετά τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν για συνομιλίες στο Λίνκοπινγκ στη νότια Σουηδία και επισκέφθηκαν τη Saab, η οποία είναι ο κατασκευαστής του μαχητικού JAS 39 Gripen, του αεροσκάφους επιτήρησης GlobalEye, των πυραυλικών συστημάτων, των αντιαρματικών όπλων πεζικού και άλλου εξοπλισμού.

Ο Κρίστερσον δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι οι δύο χώρες υπέγραψαν μακροπρόθεσμη συμφωνία συνεργασίας για την αεράμυνα. Η συνεργασία περιελάμβανε τη δυνατότητα εξαγωγής 100 έως 150 νέων μαχητικών αεροσκαφών Gripen E, σε αυτό που θα ήταν εύκολα η μεγαλύτερη παραγγελία εξαγωγής αεροσκαφών της Σουηδίας.

«Αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας», δήλωσε ο Κρίστερσον με φόντο ένα Gripen με σουηδικά χρώματα.

«Αλλά από σήμερα δεσμευόμαστε να διερευνήσουμε όλες τις δυνατότητες για την παροχή στην Ουκρανία μιας μεγάλης ποσότητας μαχητικών Gripen στο μέλλον».

Ζελένσκι: «Προτεραιότητα» τα μαχητικά Gripen

Η πιθανότητα προμήθειας Gripen στην Ουκρανία εξετάζεται τα τελευταία δύο χρόνια, αλλά έχει ανασταλεί για να μπορέσει το Κίεβο να επικεντρωθεί στην εισαγωγή αμερικανικής κατασκευής μαχητικών F-16 που άρχισε να αναπτύσσει τον περασμένο Αύγουστο.

«Έχουμε ξεκινήσει τις εργασίες για την προμήθεια Gripen στην Ουκρανία και αναμένουμε ότι η μελλοντική σύμβαση θα μας επιτρέψει να αποκτήσουμε τουλάχιστον 100 τέτοια αεροσκάφη», δήλωσε ο Ζελένσκι, μιλώντας μέσω μεταφραστή. Ουκρανοί πιλότοι βρίσκονται στη Σουηδία για να δοκιμάσουν τα Gripen και να βοηθήσουν στην ομαλή διεξαγωγή οποιασδήποτε τελικής εξαγωγής των αεροσκαφών, μια στιβαρή και σχετικά χαμηλού κόστους επιλογή σε σύγκριση με αεροσκάφη όπως το αμερικανικό F-35.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία στοχεύει να παραλάβει και να αρχίσει να χρησιμοποιεί σουηδικά αεροσκάφη Gripen τον επόμενο χρόνο. «Για τον στρατό μας, τα Gripen αποτελούν προτεραιότητα. Πρόκειται για χρήματα, για ελιγμούς», δήλωσε στη συνέντευξη Τύπου.

Κρίστερσον: Δεν έχει αποφασιστεί τίποτα ακόμη

Ο Κρίστερσον δήλωσε ότι τίποτα δεν έχει αποφασιστεί ακόμη, αλλά εκτίμησε ότι η παραγωγή και η παράδοση του πρώτου νέου αεροσκάφους θα μπορούσε να διαρκέσει τρία χρόνια. Δεν έχει ληφθεί απόφαση για την αποστολή παλαιότερων μοντέλων Gripen νωρίτερα, αν και αυτό δεν έχει αποκλειστεί, πρόσθεσε.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας θα μπορούσε να προέλθει από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται σε δυτικές χώρες και από συμμαχικά έθνη στον συνασπισμό των προθύμων, αλλά υπάρχει ακόμη σημαντική δουλειά που πρέπει να γίνει πριν από την υπογραφή μιας τελικής συμφωνίας, δήλωσε ο Κρίστερσον.

Ο Τζαστιν Μπρονκ, ειδικός σε θέματα αεροπορικού πολέμου στο think-tank Royal United Services Institute του Λονδίνου, δήλωσε ότι η πιθανή συμφωνία έδειξε ότι η Ουκρανία σκέφτεται τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για την μεταπολεμική της αεροπορία, παρά μια λύση στις άμεσες μαχητικές ανάγκες.

Η Ουκρανία διαθέτει ήδη μαχητικά αεροσκάφη F-16 αμερικανικής κατασκευής και μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 γαλλικής κατασκευής. Το Gripen E θα «αντιπροσώπευε υποθετικά ένα σημαντικά πιο ικανό μαχητικό μεσαίου βάρους», δήλωσε ο Μπρονκ.

Επισήμανε ιδιαίτερα το ραντάρ του αεροσκάφους, τα εσωτερικά συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και την ικανότητα μεταφοράς και εκτόξευσης του πυραύλου αέρος-αέρος Meteor μεγάλου βεληνεκούς ως πλεονεκτήματα.

Το Gripen βρίσκεται σε λειτουργία από το 1996 και η Saab έχει κατασκευάσει συνολικά περίπου 280 από αυτά τα αεροσκάφη. Οι μετοχές της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 3,3% στις 18:15 (ώρα Ελλάδος).

Η Σουηδία έχει παραγγείλει 60 από το τελευταίο μοντέλο Gripen E και η Saab αυξάνει την παραγωγική της ικανότητα στο Linkoping, με στόχο να είναι σε θέση να παράγει 20 έως 30 αεροπλάνα ετησίως στο εργοστάσιο σε μερικά χρόνια. Η Saab κατασκευάζει επίσης Gripen στη Βραζιλία.

Πριν φτάσει στο Linkoping, ο Ζελένσκι προσγειώθηκε για λίγο στο Όσλο, όπου η νορβηγική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι δωρίζει άλλα 1,5 δισεκατομμύρια νορβηγικές κορώνες (149,4 εκατομμύρια δολάρια) στην Ουκρανία για την αγορά φυσικού αερίου για την εξασφάλιση ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης.

Πηγή: Reuters