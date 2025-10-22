Σερβία: Ο Βούτσιτς καταδικάζει «τρομοκρατική επίθεση» μετά τους πυροβολισμούς έξω από το κοινοβούλιο

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη έξω από το σερβικό κοινοβούλιο στο Βελιγράδι, αφήνοντας έναν τραυματία, και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση».

«Πρόκειται — σύμφωνα με την πολιτική μου εκτίμηση και ως δικηγόρος — για μια φρικτή τρομοκρατική ενέργεια κατά ανθρώπων και περιουσίας, που δημιούργησε γενικό κίνδυνο. Η τελική νομική αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή», δήλωσε ο Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το περιστατικό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από φωτιά σε έναν καταυλισμό σκηνών έξω από το κοινοβούλιο.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Το ιστορικό του καταυλισμού και των διαδηλώσεων

Οι σκηνές είχαν στηθεί από υποστηρικτές του Βούτσιτς μπροστά στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια φοιτητικών αντιπολιτευτικών διαδηλώσεων, οι οποίες έχουν εξελιχθεί στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη χώρα από την πτώση του Σλόμποταν Μιλόσεβιτς το 2000.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι «ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο» και κατηγόρησε τους διαδηλωτές για βία. Ο ύποπτος δράστης, ένας συνταξιούχος από το Βελιγράδι, συνελήφθη.

H θέση των φοιτητών

Οι φοιτητές, που προγραμματίζουν νέα μεγάλη διαδήλωση στις 31 Οκτωβρίου, τόνισαν σε ανάρτησή τους στο X ότι η στρατηγική τους «ποτέ δεν υπήρξε μονοπάτι βίας».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, μετά την κατάρρευση της στέγης ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, γεγονός που στοίχισε τη ζωή 16 ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά, και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό πολλών άλλων.

Αντιπαράθεση με την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, παρά τις κατηγορίες που συνδέουν την τραγωδία με έργο ανακαίνισης υπό κρατική εποπτεία, το οποίο υπέφερε από κακή κατασκευή και ελλιπή έλεγχο.

Με πληροφορίες από POLITICO