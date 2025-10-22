Logo Image

Σερβία: Ο Βούτσιτς καταδικάζει «τρομοκρατική επίθεση» μετά τους πυροβολισμούς έξω από το κοινοβούλιο

Κόσμος

Σερβία: Ο Βούτσιτς καταδικάζει «τρομοκρατική επίθεση» μετά τους πυροβολισμούς έξω από το κοινοβούλιο

EPA/OLIVIER HOSLET

«Ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο», δήλωσε ο πρόεδρος εν μέσω των πολύμηνων αντιπολιτευτικών διαδηλώσεων.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν την Τετάρτη έξω από το σερβικό κοινοβούλιο στο Βελιγράδι, αφήνοντας έναν τραυματία, και ο πρόεδρος της Σερβίας, Αλεξάνταρ Βούτσιτς, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τρομοκρατική επίθεση».

«Πρόκειται — σύμφωνα με την πολιτική μου εκτίμηση και ως δικηγόρος — για μια φρικτή τρομοκρατική ενέργεια κατά ανθρώπων και περιουσίας, που δημιούργησε γενικό κίνδυνο. Η τελική νομική αξιολόγηση θα γίνει από την αρμόδια εισαγγελική αρχή», δήλωσε ο Βούτσιτς σε συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το περιστατικό.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα X, ακούγονται πυροβολισμοί και φαίνεται μαύρος καπνός να υψώνεται από φωτιά σε έναν καταυλισμό σκηνών έξω από το κοινοβούλιο.

Ο τραυματίας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Η Amazon σχεδιάζει την αντικατάσταση 500 χιλιάδων υπαλλήλων της με ρομπότ

Η Amazon σχεδιάζει την αντικατάσταση 500 χιλιάδων υπαλλήλων της με ρομπότ

Το ιστορικό του καταυλισμού και των διαδηλώσεων

Οι σκηνές είχαν στηθεί από υποστηρικτές του Βούτσιτς μπροστά στο κοινοβούλιο κατά τη διάρκεια φοιτητικών αντιπολιτευτικών διαδηλώσεων, οι οποίες έχουν εξελιχθεί στις μεγαλύτερες κινητοποιήσεις στη χώρα από την πτώση του Σλόμποταν Μιλόσεβιτς το 2000.

Ο Βούτσιτς δήλωσε ότι «ήταν θέμα χρόνου να συμβεί κάτι τέτοιο» και κατηγόρησε τους διαδηλωτές για βία. Ο ύποπτος δράστης, ένας συνταξιούχος από το Βελιγράδι, συνελήφθη.

H θέση των φοιτητών

Οι φοιτητές, που προγραμματίζουν νέα μεγάλη διαδήλωση στις 31 Οκτωβρίου, τόνισαν σε ανάρτησή τους στο X ότι η στρατηγική τους «ποτέ δεν υπήρξε μονοπάτι βίας».

Οι διαδηλώσεις ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του προηγούμενου έτους, μετά την κατάρρευση της στέγης ενός σιδηροδρομικού σταθμού στο Νόβι Σαντ, γεγονός που στοίχισε τη ζωή 16 ανθρώπων, ανάμεσά τους δύο μικρά παιδιά, και προκάλεσε σοβαρό τραυματισμό πολλών άλλων.

Αντιπαράθεση με την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη, παρά τις κατηγορίες που συνδέουν την τραγωδία με έργο ανακαίνισης υπό κρατική εποπτεία, το οποίο υπέφερε από κακή κατασκευή και ελλιπή έλεγχο.

Με πληροφορίες από POLITICO

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube