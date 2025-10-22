Logo Image

Γαλλία: Νέα ληστεία σε μουσείο λίγες μέρες μετά τον «Αρσέν Λουπέν» στο Λούβρο

Πρόκειται για το μουσείο Ντενί Ντιντερό

Μόλις λίγες μέρες μετά την εντυπωσιακή ληστεία στο Λούβρο, ένα ακόμη γαλλικό μουσείο, το Ντενί Ντιντερό, έπεσε θύμα διαρρηκτών.

Στη Λανγκρ, βορειοδυτικά της Γαλλίας, το προσωπικό ανακάλυψε το πρωί της 20ής Οκτωβρίου ότι η είσοδος του μουσείου είχε παραβιαστεί και η γυάλινη προθήκη που φυλούσε χρυσά και ασημένια νομίσματα είχε σπάσει.

Συγκεκριμένα, οι δράστες άρπαξαν 1.633 ασημένια και 319 χρυσά νομίσματα, κομμένα μεταξύ 1790 και 1840, που είχαν εντοπιστεί κατά την ανακαίνιση του κτιρίου το 2011. Τα υπόλοιπα εκθέματα του μουσείου, σύμφωνα με πληροφορίες, δεν πειράχτηκαν.

