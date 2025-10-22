Logo Image

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Κόσμος

Στο Ισραήλ μεταβαίνει την Πέμπτη ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο

Chip Somodevilla/Pool via REUTERS

Αναμένεται να συναντηθεί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου την Παρασκευή

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο αναμένεται αύριο, Πέμπτη, στο Ισραήλ στον απόηχο της επίσκεψης του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ισραηλινή κυβέρνηση.

«Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επιστρέφει στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα», δήλωσε η Σος Μπεντροσιάν, εκπρόσωπος του γραφείου του πρωθυπουργού, σε συνέντευξη Τύπου.

«Θα φθάσει την Πέμπτη», και προβλέπεται συνάντηση με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανάχου την Παρασκευή, σύμφωνα με την ίδια πηγή, καθώς ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ βρίσκονται στο Ισραήλ για να προωθήσουν το σχέδιο που πρότεινε η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ για διαρκή ειρήνη στη Γάζα.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube