Σκωτία: Ζητεί 28 εκατ. ευρώ από τη βρετανική κυβέρνηση για τις επισκέψεις Τραμπ και Βανς

Μήνυμα στην κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να συνεισφέρει αναφορικά με το κόστος της επίσκεψης των Ντόναλντ Τραμπ και Τζέι Ντι Βανς στη Σκωτία το καλοκαίρι απηύθυναν υψηλόβαθμοι Σκωτσέζοι αξιωματούχοι.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Σκωτίας, το εκτιμώμενο κόστος για τις επισκέψεις του προέδρου και του αντιπροέδρου των ΗΠΑ ανέρχεται σε περίπου 24,5 εκατ. λίρες (περίπου 28 εκατ. ευρώ).

Λονδίνο: Τα ταξίδια ήταν ιδιωτικά

Μάλιστα, σύμφωνα με τον Guardian, ο Σκωτσέζος υπουργός Οικονομικών Ιβάν ΜακΚι χαρακτήρισε «γελοίο» το γεγονός πως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου έχει μέχρι στιγμής αρνηθεί να παράσχει χρηματοδότηση, χαρακτηρίζοντας και τα δύο ταξίδια ως ιδιωτικές επισκέψεις, παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε συναντήσεις με την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, καθώς και με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, Κιρ Στάρμερ, κατά τη διάρκεια της παραμονής του στη Σκωτία τον Ιούλιο.

Από την πλευρά της Σκωτίας, τονίζεται ότι χρειάστηκε να επιστρατευθούν σχεδόν 4.000 αστυνομικοί.

Η κυβέρνηση της Σκωτίας εκτιμά ότι το κόστος αστυνόμευσης μόνο για την επίσκεψη Τραμπ υπερέβη τα 24 εκατ. ευρώ.