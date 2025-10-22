«Εφιαλτική» η πρώτη νύχτα του Σαρκοζί στη φυλακή – Συγκρατούμενοι τον έβριζαν και τον απειλούσαν (Βίντεο)

Η πρώτη νύχτα του Νικολά Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής La Santé στο Παρίσι εξελίχθηκε σε εφιάλτη. Ο άλλοτε πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, που για χρόνια κινείτο ανάμεσα σε ανακτορικά γραφεία και διεθνή φόρα, βρέθηκε αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα του εγκλεισμού — και, όπως φαίνεται, με την εχθρική στάση ορισμένων συγκρατουμένων του.

Οι υπόλοιποι κρατούμενοι της φυλακής υποδέχτηκαν τον Γάλλο πρώην πρόεδρο με ένα… θερμό καλωσόρισμα. Κατά την άφιξή του φώναζαν «Καλώς ήρθες Σαρκοζί!», σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο.

Σύμφωνα με πηγές από το σωφρονιστικό ίδρυμα, από την πρώτη κιόλας νύχτα ακούστηκαν φωνές, ύβρεις και απειλές από άλλα κελιά. Σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κρατούμενοι γελούν και ειρωνεύονται τον Σαρκοζί.

Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο «Independent», ένας κρατούμενος φέρεται να φώναζε: «Ο Σάρκο είναι ακριβώς εκεί σε απομονωμένο χώρο. Είναι ολομόναχος στο κελί του. Μόλις έφτασε, την Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2025 — θα τα βρει σκούρα. Ακριβώς δίπλα, υπάρχει απομόνωση από κάτω — είναι απομόνωση, αυτός είναι ακριβώς από πάνω. Και τα ξέρουμε όλα — θα εκδικηθούμε για τον Καντάφι. Ξέρουμε τα πάντα, Σάρκο, Ζιαντ Τακιεντίν, τα ξέρουμε όλα. Επιστρέψτε τα δισεκατομμύρια δολάρια.»

Σε άλλα βίντεο ακούγονται εξαιρετικά υβριστικά σχόλια για τον Γάλλο πρώην πρόεδρο.

FLASH | “Oh Sarko, la ch*tte à ta mère, réveille-toi !” : plusieurs détenus de la prison de la Santé auraient HURLÉ toute la nuit pour empêcher Nicolas Sarkozy de dormir.pic.twitter.com/zwXKFDLFKZ — AlertesInfos (@AlertesInfos) October 22, 2025

Το βίντεο αυτό, που φέρεται να έχει τραβηχτεί από κινητό μέσα στη φυλακή, προκάλεσε σοκ στη γαλλική κοινή γνώμη και κινητοποίησε τις αρχές ασφαλείας. Μετά από ένα εικοσιτετράωρο έντασης, ο πρώην πρόεδρος τέθηκε υπό ειδική αστυνομική προστασία εντός της φυλακής.

Δύο αστυνομικοί της υπηρεσίας προστασίας υψηλών προσώπων εγκαταστάθηκαν στο διπλανό κελί, προκειμένου να επιτηρούν διαρκώς την περιοχή. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές, «ο κ. Σαρκοζί δικαιούται επιπλέον μέτρα ασφαλείας λόγω των απειλών που δέχεται και της ιδιότητάς του ως πρώην αρχηγού κράτους».

Οι δικηγόροι του Σαρκοζί χαρακτήρισαν «τρομακτική» την πρώτη του νύχτα στο κελί.

Αντιδράσεις μέσα στη φυλακή

Η απόφαση, ωστόσο, προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στους κόλπους των σωφρονιστικών υπαλλήλων. Συνδικαλιστές κατήγγειλαν ότι η παρουσία αστυνομικών εντός της φυλακής συνιστά «προσβολή» προς το προσωπικό που, όπως τονίζουν, «είναι απολύτως ικανό να διασφαλίσει την ασφάλεια οποιουδήποτε κρατουμένου».

«Είναι σαν να μας λένε ότι δεν ξέρουμε να κάνουμε τη δουλειά μας», σχολίασε με πικρία ο Βιλφρίντ Φονκ, συνδικαλιστής με 25 χρόνια υπηρεσίας. Άλλες πηγές από τη La Santé επιμένουν πως η πτέρυγα απομόνωσης, όπου βρίσκεται ο Σαρκοζί, είναι από τις ασφαλέστερες της χώρας.

Αγωνία για την ασφάλεια του Σακροζί

Την ίδια ώρα, πολιτικοί σύμμαχοι του Σαρκοζί εκφράζουν έντονη ανησυχία για την προσωπική του ασφάλεια. Ο Ερίκ Σιοτί, πρόεδρος του συντηρητικού κόμματος «Ρεπουμπλικάνοι», έκανε λόγο για «απαράδεκτες απειλές» και ζήτησε την άμεση ενίσχυση των μέτρων προστασίας.

Στο μεταξύ, οι συνήγοροί του έχουν ήδη ζητήσει την πρόωρη αποφυλάκισή του, έως ότου εκδικαστεί η έφεση που έχουν ασκήσει. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αίτηση θα εξεταστεί μέσα στον επόμενο μήνα, με τους δικηγόρους να ελπίζουν ότι ο πελάτης τους θα είναι ελεύθερος πριν από τα Χριστούγεννα.

«Δεν φυλακίστηκε ένας πρώην πρόεδρος, αλλά ένας αθώος άνθρωπος»

Πριν από τη μεταγωγή του στη φυλακή, ο Νικολά Σαρκοζί ανάρτησε στο Χ (πρώην Twitter) ένα οργισμένο μήνυμα:

«Δεν είναι ένας πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας που φυλακίζεται σήμερα, είναι ένας αθώος άνθρωπος».

Οι εικόνες από τον αποχαιρετισμό της οικογένειάς του έξω από τις πύλες της La Santé έκαναν τον γύρο του κόσμου, σηματοδοτώντας μια στιγμή ιστορική για τη Γαλλία — τη χώρα όπου ο πρόεδρος θεωρείται σχεδόν «μοναρχικό» σύμβολο εξουσίας.

Από τα Ηλύσια Πεδία στο κελί

Ο Σαρκοζί, που διετέλεσε πρόεδρος της Γαλλίας από το 2007 έως το 2012, καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια κάθειρξης για συνωμοσία και παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας με χρήματα από το καθεστώς του Μουαμάρ Καντάφι. Η υπόθεση αυτή, που συγκλόνισε το πολιτικό κατεστημένο της Γαλλίας, τον καθιστά τον πρώτο πρώην ηγέτη χώρας της ΕΕ που οδηγείται στη φυλακή.

Η εικόνα του άλλοτε πανίσχυρου προέδρου μέσα σε ένα απομονωμένο κελί της La Santé συνοψίζει τη δραματική πτώση ενός πολιτικού που για χρόνια βρισκόταν στο κέντρο της εξουσίας.

Από το Ελιζέ στο κελί, ο Νικολά Σαρκοζί βιώνει πλέον μια σιωπηλή, αλλά ιστορικά ηχηρή τιμωρία.

Με πληροφορίες από Daily Mail, Independent

