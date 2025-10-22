Ευρωκοινοβούλιο: Εγκρίθηκε τροπολογία για τη δημιουργία μνημείου για τα θύματα και τους αγνοούμενους της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο

Logo Image

Fred MARVAUX/European Union

Η τροπολογία εγκρίθηκε με ποσοστό 71%

Υπερψηφίστηκε από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου η τροπολογία του ευρωβουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού και του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Μιχάλη Χατζηπαντέλα, για δημιουργία μνημείου στο Ευρωκοινοβούλιο προς τιμή των θυμάτων και των αγνοούμενων της τουρκικής εισβολής του 1974 στην Κύπρο.

Όπως μεταδίδει το philenews.com, η πρωτοβουλία του κ. Χατζηπαντέλα βρήκε ευρεία υποστήριξη μεταξύ των συναδέλφων του στο Ευρωκοινοβούλιο και υπερψηφίστηκε με 71%.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του, μέσω της τροπολογίας που κατέθεσε ο κ. Χατζηπαντέλα, ως σκιώδης εισηγητής για τον Προϋπολογισμό του 2026, κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εξετάσει την κατανομή πόρων για τη χρηματοδότηση του μνημείου για τα θύματα και τους αγνοουμένους της τουρκικής εισβολής.

«Ένα τέτοιο μνημείο στην καρδιά της Ευρώπης θα έχει ισχυρό συμβολισμό, υπενθυμίζοντας σε κάθε Ευρωπαίο επισκέπτη και μέλος του ΕΚ την τραγωδία της Κύπρου, που παραμένει ανοικτή πληγή για την Ευρώπη», σημειώνεται.

Σε δηλώσεις του ο κ. Χατζηπαντέλα ανέδειξε ότι «η Ευρώπη οφείλει να θυμάται και να στέκεται δίπλα στα θύματα της τουρκικής εισβολής. Το μνημείο στο ΕΚ θα είναι σύμβολο μνήμης, ευαισθητοποίησης και ιστορικής αλήθειας για όλους τους Ευρωπαίους».

Ο κ. Χατζηπαντέλα ευχαρίστησε τους συναδέλφους του που υπερψήφισαν τη σχετική τροπολογία και ιδιαίτερα τους Κύπριους και Ελλαδίτες ευρωβουλευτές που στήριξαν την πρωτοβουλία του.

