Το Διεθνές Δικαστήριο θα εκδώσει γνωμοδότηση για τις υποχρεώσεις του Ισραήλ ως προς την εισροή βοήθειας στους Παλαιστίνιους

Το ανώτατο νομικό όργανο των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Δικαστήριο, θα εκδώσει συμβουλευτική γνώμη την Τετάρτη σχετικά με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ απέναντι στον ΟΗΕ και σε άλλους οργανισμούς βοήθειας που προσπαθούν να εργαστούν στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη.

Η γνωμοδότηση, η οποία ζητήθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Δεκέμβριο, θα παρακολουθείται στενά, καθώς θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις πέρα ​​από τη σύγκρουση στη Γάζα. Αναμένεται να ασχοληθεί με την προστασία που πρέπει να παρέχουν τα κράτη στο προσωπικό του ΟΗΕ παγκοσμίως.

Οι συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις του ΔΔΧ, γνωστού και ως Παγκόσμιου Δικαστηρίου, έχουν νομικό και πολιτικό βάρος, αλλά δεν είναι δεσμευτικές και το δικαστήριο δεν έχει εξουσία επιβολής.

Τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους, δικηγόροι των Ηνωμένων Εθνών και Παλαιστίνιοι εκπρόσωποι στο ΔΔΧ κατηγόρησαν το Ισραήλ ότι παραβίασε το διεθνές δίκαιο αρνούμενοι να επιτρέψουν την εισαγωγή βοήθειας στη Γάζα μεταξύ Μαρτίου και Μαΐου.

Έκτοτε έχει επιτραπεί η εισαγωγή κάποιας ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά αξιωματούχοι του ΟΗΕ λένε ότι η βοήθεια δεν είναι ούτε κατά διάνοια αυτό που χρειάζεται για να μειωθεί μια ανθρωπιστική καταστροφή.

Η εκεχειρία στη Γάζα και η είσοδος βοήθειας

Το σχέδιο κατάπαυσης του πυρός των 20 σημείων, με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, επιτρέπει την αποστολή 600 φορτηγών βοήθειας την ημέρα στη Γάζα. Το Ισραήλ έχει κατηγορήσει στο παρελθόν τη Χαμάς ότι κλέβει τρόφιμα που παραδίδονται στον θύλακα, κάτι που αρνείται, και έχει δηλώσει ότι ο περιορισμός της βοήθειας είχε ως στόχο να θέσει…

Το Ισραήλ δεν εμφανίστηκε ενώπιον του ΔΔΧ σε ακροάσεις, αλλά υπέβαλε γραπτώς τη νομική του θέση. Τον Απρίλιο, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ απέρριψε τις ακροάσεις ως «τσίρκο» και δήλωσε ότι το δικαστήριο πολιτικοποιείται.

Το αίτημα για γνωμοδότηση του ΔΔΧ προκλήθηκε από έναν ισραηλινό νόμο του 2023 που απαγόρευσε στην υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) να λειτουργεί στη χώρα, καθώς ανέφερε ότι ο οργανισμός είχε απασχολήσει μέλη της Χαμάς που συμμετείχαν στις επιθέσεις κατά του Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Ο ΟΗΕ δήλωσε τον Αύγουστο του περασμένου έτους ότι εννέα μέλη του προσωπικού της UNRWA ενδέχεται να εμπλέκονται στην επίθεση της Χαμάς και ότι έχουν απολυθεί. Ένας άλλος διοικητής της Χαμάς, τον οποίο η UNRWA επιβεβαίωσε ως έναν από τους υπαλλήλους της, σκοτώθηκε στη Γάζα τον Οκτώβριο του 2024, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Σε προηγούμενη γνωμοδότηση του 2024, το Διεθνές Δικαστήριο της Χαμάς έκρινε ότι η κατοχή παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι παράνομη και πρέπει να τερματιστεί αμέσως. Το δικαστήριο δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ είχε υποχρεώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων έναντι των Παλαιστινίων λόγω της θέσης του ως κατοχικής δύναμης.

Το δικαστήριο θα αρχίσει να διαβάζει την απόφασή του στις 3 μ.μ. (4μ.μ. ώρα Ελλάδος).

Πηγή: Reuters