«Τραβάτε βίντεο παιδιά; Τώρα πήδα» – Ωμότητες «οn camera» στην Συρία – Τρία στιγμιότυπα

Όταν οι αντάρτες ανέτρεψαν τον δικτάτορα Μπασέρ Αλ Άσαντ, πολλοί Σύριοι υποδέχτηκαν τους νέους ηγέτες με ένα μείγμα ανησυχίας και συγκρατημένης αισιοδοξίας. Δέκα μήνες μετά, η συνεχόμενη αιματοχυσία οδήγησε πολλούς Σύρους να εγκαταλείψουν την ελπίδα ότι τα χρόνια της βαρβαρότητας μπορεί να έχουν τελειώσει.

Η νέα κυβέρνηση, με επικεφαλής τον πρώην τζιχαντιστή Άχμεντ Αλ Σαράα, έδωσε υποσχέσεις να προστατεύσει τις θρησκευτικές μειονότητες της χώρας και να φέρει επιτέλους ειρήνη μετά από περισσότερο από μια δεκαετία εμφυλίου πολέμου.

Ο ίδιος ο Αλ Σαράα, αποστασιοποιήθηκε από τις τζιχαντιστικές του ρίζες, φόρεσε «δυτικό» κοστούμι και δεσμεύτηκε να χαλιναγωγήσει τους εξτρεμιστές μαχητές του συνασπισμού του που θεωρούν τις θρησκευτικές μειονότητες της Συρίας – Χριστιανούς, Δρούζους, Αλαουίτες και άλλους – αιρετικούς.

Έπειτα, το καλοκαίρι, ακολούθησε η σφαγή στην επαρχία Σουέιντα. Ξεκίνησε με τη διαμάχη μεταξύ πολιτοφυλακών. Αλλά καθώς χιλιάδες κυβερνητικά στρατεύματα κατέκλυσαν την περιοχή, δήθεν για να καταστείλουν τις μάχες, συνέβη το αντίθετο: μια αιματηρή επίθεση εναντίον αμάχων.

Περίπου 2.000 μαχητές και άμαχοι -η συντριπτική πλειοψηφία Δρούζοι- σκοτώθηκαν.

Για πολλούς Σύρους, η σφαγή στη Σουέιντα κατέστησε σαφές ότι η κυβέρνηση και οι φιλοκυβερνητικές δυνάμεις στοχεύουν και σκοτώνουν τις μειονότητες της Συρίας, χωρίς να υφίστανται σοβαρές συνέπειες.

Firing Squads and Forced Death Leaps: A Tipping Point in Syria https://t.co/gso48Nsabn — Matthew Levitt (@Levitt_Matt) October 22, 2025

Τα βίντεο της φρίκης

Για να κατανοήσουν τι εκτυλίχτηκε στη Σουέιντα, οι New York Times πήραν συνεντεύξεις από δεκάδες μάρτυρες και ανέλυσαν εκατοντάδες βίντεο, αποκαλύπτοντας φρικαλεότητες εναντίον πολιτών από κυβερνητικές δυνάμεις και φιλοκυβερνητικούς μαχητές.

Οι κυβερνητικές δυνάμεις φορούσαν διάφορες στολές, ακολουθούμενοι από ενόπλους με πολιτικά ρούχα, γεγονός που καθιστούσε δύσκολο να προσδιοριστεί αν ήταν κυβερνητικοί ή άλλες ένοπλες ομάδες που υποστηρίζουν τη νέα ηγεσία της Συρίας.

Σε- τουλάχιστον- πέντε διαφορετικά επεισόδια, καταγράφηκαν άνδρες με στρατιωτικές στολές να εκτελούν με συνοπτικές διαδικασίες Δρούζους, άοπλους, πολίτες

Οι NYT επιβεβαίωσαν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας πραγματοποίησαν τουλάχιστον μία από τις εκτελέσεις. Σε δύο άλλες, μάρτυρες ανέφεραν ότι κάποιοι από τους μαχητές αυτοπροσδιορίστηκαν ως μέλη των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας. Επιπλέον, κυβερνητικοί στρατιώτες και οι ένοπλοι υποστηρικτές τους συχνά δρούσαν από κοινού.

Πολλοί κινηματογραφούσαν τις ωμότητες, που διέπρατταν, δημοσιεύοντας μια σειρά από βίντεο-τρόπαια τα οποία διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προκάλεσαν τρόμο στις μειονότητες σε όλη τη Συρία.

Ακολουθούν τρεις εκτελέσεις, όπως καταγράφηκαν στα βίντεο. (Δείτε, το ρεπορτάζ των NYT και τα βίντεο ΕΔΩ)

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 1

Εντολή να αυτοκτονήσουν

Ο Μοάζ Αρνούς, ένας 23χρονος φοιτητής οδοντιατρικής, και ο αδελφός του Μπάρα, 20χρονος φοιτητής ηλεκτρολόγων μηχανικών, είχαν βρει καταφύγιο στο διαμέρισμα του ξαδέλφου τους, του 26χρονου Ουσάμα Αρνούς.

Ορδές κυβερνητικών και σύμμαχων τους περιπλανιόνταν στους δρόμους της πόλης Σουέιντα, αναζητώντας Δρούζους, οπλισμένους ή όχι.

Οι συγκρούσεις είχαν φτάσει στο δρόμο έξω από το διαμέρισμα. Ο Ουσάμα δεν ήταν σίγουρος αν θα επιζούσαν.

«Μας τηλεφώνησε και μα είπε: “Ίσως μας σκοτώσουν. Παρακαλώ, φροντίστε τη μαμά μου” », είπε ο κουνιάδος του, Χάντι Νεμάν.

Το επόμενο πρωί, ένοπλοι με στρατιωτικές στολές μπήκαν στο κτίριο, παρουσιάστηκαν ως κυβερνητικές δυνάμεις και άρχισαν να το λεηλατούν, σύμφωνα με έναν γείτονα.

Σε βίντεο που επαληθεύτηκε αναγκάζουν τους τρεις άνδρες της οικογένειας Αρνούς να μπουν σε ένα άλλο διαμέρισμα του κτιρίου που, δεν είχε τόσο ψηλά κάγκελα στο μπαλκόνι. Στη συνέχεια, διατάζουν τους νεαρούς να πηδήξουν.

Ο Μοάζ βγαίνει πρώτος και αρχίζει να περνάει το πόδι του πάνω από το μεταλλικό κάγκελο. Ένας από τους ένοπλους του φωνάζει να περιμένει, όπως δείχνει το βίντεο.

«Τραβάτε βίντεο παιδιά;» ρωτάει. Όταν ο σύντροφός του επιβεβαιώνει, οι εντολές συνεχίζονται: Πηδήξτε. Ελάτε, πηδήξτε!»

Ο Μοάζ σκαρφαλώνει πρώτος στο κιγκλίδωμα και αφήνεται. Ο Οσάμα είναι ο επόμενος, παρασύροντας μία γλάστρα καθώς πέφτει. Ακολουθεί η πτώση του Μπάρα εν μέσω πυροβολισμών.

Ένας από τους ένοπλους που παρακολουθεί από το μπαλκόνι, σηκώνει το χέρι του στον αέρα και φωνάζει: «Ο Θεός είναι μεγάλος!».

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 2

«Δεν έχουν μείνει άνδρες. Τουλάχιστον όχι πραγματικοί άνδρες»

Τα μέλη της οικογένειας Σαράγια ήταν στο διαμέρισμά τους όταν ένοπλοι άνδρες εισέβαλαν και ζήτησαν να μάθουν πόσοι άνδρες ήταν μέσα, σύμφωνα με τις Ντίμα και Ματζντά Σαράγια, τις συζύγους δύο εκ των ανδρών.

«Ανεβήκαν τις σκάλες φωνάζοντας: «Παραδοθείτε!»», θυμάται η Ντίμα Σαράγια.

Ο θείος της, τους είπς ότι δεν είχαν όπλα και τους ζήτησε να εγγυηθούν την ασφάλειά τους αν παραδοθούν.

Αφού ένας από τους μαχητές τους διαβεβαίωσε ότι θα ήταν ασφαλείς, οι οκτώ άνδρες που βρίσκονταν στο διαμέρισμα -επτά μέλη της οικογένειας Σαράγια και ένας γείτονας- εμφανίστηκαν.

Οι μαχητές τους έβγαλαν με τη βία από το κτίριο

Ένας επέστρεψε στο διαμέρισμα, παρουσιάστηκε ως μέλος των κυβερνητικών δυνάμεων ασφαλείας και υποσχέθηκε στη Ντίμα και τη Ματζντά ότι οι συγγενείς τους θα επέστρεφαν σύντομα, σύμφωνα με τις δύο γυναίκες.

Βίντεο που επαληθεύτηκαν δείχνουν ότι αυτή ήταν μια κενή υπόσχεση.

«Θέλετε να εγγυηθούμε την ασφάλειά σας;» τους χλευάζει ένας από αυτούς.

Οι οκτώ άνδρες οδηγήθηκαν σε έναν κυκλικό κόμβο της πόλης, την πλατεία Tishreen, και αναγκάστηκαν να γονατίσουν. Οι ένοπλοι άνοιξαν πυρ, τα σώματα των ανδρών κατέρρευσαν, με την σκόνη να σηκώνεται στον αέρα,

Σε μία αλλη καταγραφή δύο εκ των οπλοφόρων, στην πλατεία, μιλάει στην κάμερα ενός κινητού τηλεφώνου. «Δεν έχουν μείνει άνδρες. Τουλάχιστον δεν έχουν μείνει πραγματικοί άνδρες» λέει.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΟ 3

«Ναι, αδελφέ, είμαι Δρούζος» – «Αυτή είναι η μοίρα κάθε σκύλου»

Σε άλλο βίντεο που επαληθεύτηκε επίσης, άνδρες με στρατιωτικές στολές σημαδεύουν με τα τουφέκια τους έναν άοπλο 60χρονο Δρούζο, τον Μουνίρ αλ-Ράτζμα, ενώ αυτός κάθεται στα σκαλιά ενός σχολείου.

Τον ρωτούν αν είναι Δρούζος, με τον άνδρα να απαντά ότι είναι Σύριος.

«Τι εννοείς Σύριος; Είσαι μουσουλμάνος ή Δρούζος;», φωνάζει ένας από τους μαχητές.

`«Ναι, αδελφέ, είμαι Δρούζος».

Αυτή ήταν και η τελευταία κουβέντα του Μουνίρ αλ-Ράτζμα, καθώς οι ένοπλοιανοίγουν πυρ, σκοτώνοντάς τον. «Αυτή είναι η μοίρα κάθε σκύλου σαν εσάς, γουρούνια», ακούγεται να λέει ένας από αυτούς.

naftemporiki.gr