Διαψεύδει δημοσιεύματα το Γραφείο Νετανιάχου: «Δεν θα αναπτυχθούν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα»

«Δεν θα υπάρξουν τουρκικά στρατεύματα στη Γάζα», επιμένει το Γραφείο του Ισραηλινού πωθυπουργού μετά από αναφορές για διαφωνία επί του θέματος κατά τη χθεσινή συνάντηση μεταξύ του Μπενιαμίν Νετανιάχου και του αρχηγού των αιγυπτιακών μυστικών υπηρεσιών Χασάν Ρασάντ.

«Δεν υπάρχει διαφωνία», αναφέρει το Γραφείο του Πρωθυπουργού στους Times of Israel. «Δεν θα υπάρξει τουρκική εμπλοκή», τονίζει.

Το Sky News Arabia αναφέρει ότι στη συνάντηση ο Νετανιάχου απέρριψε τη συμμετοχή της Τουρκίας σε μια πιθανή ειρηνευτική δύναμη στη Λωρίδα της Γάζας, επικαλούμενο παλαιστινιακή πηγή.

Επίσης, «απέρριψε πλήρως» τις δυνάμεις ασφαλείας της Παλαιστινιακής Αρχής που εκπαιδεύτηκαν από την Αίγυπτο και την Ιορδανία στη Γάζα, αναφέρει η πηγή στο βρετανικό πρακτορείο.

«Ο Νετανιάχου επιμένει ότι πρέπει πρώτα να εφαρμοστούν οι όροι της δεύτερης φάσης, δηλαδή ο αφοπλισμός της Χαμάς και η παραίτησή της από τον έλεγχο της Γάζας, πριν από οποιαδήποτε συζήτηση για την τοπική διοίκηση ή τις δυνάμεις ασφαλείας που επιχειρούν στη Γάζα», λέει η παλαιστινιακή πηγή.

Πηγή: Times of Israel