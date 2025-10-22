Ιράν: Δεν θα επιστρέψουμε στις συνομιλίες για τα πυρηνικά όσο οι ΗΠΑ προβάλλουν «παράλογες απαιτήσεις»

Το Ιράν δεν θα επιστρέψει στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ όσο η Ουάσιγκτον προβάλλει «παράλογες απαιτήσεις», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Η Τεχεράνη και η Ουάσιγκτον συμμετείχαν σε πέντε γύρους έμμεσων πυρηνικών διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν με τον 12ήμερο αεροπορικό πόλεμο τον Ιούνιο, κατά τον οποίο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ βομβάρδισαν ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Οι συνομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη με τις ΗΠΑ, καθώς και οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη, ανεστάλησαν και δεν προχώρησαν λόγω των υπερβολικών απαιτήσεων των ΗΠΑ», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί σύμφωνα με το Tasnim, αναφερόμενος στους πέντε γύρους συνομιλιών και στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ.

Το Ισραήλ δήλωσε ότι η σαρωτική του επίθεση εναντίον των κορυφαίων στρατιωτικών ηγετών του Ιράν, των πυρηνικών επιστημόνων, των εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και του προγράμματος βαλλιστικών πυραύλων ήταν απαραίτητη για να αποτρέψει την Ισλαμική Δημοκρατία από το να υλοποιήσει το δηλωμένο σχέδιό της να καταστρέψει το Ισραήλ.

Το Ιράν αρνείται επανειλημμένα ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ωστόσο, εμπλούτισε ουράνιο σε επίπεδα που δεν έχουν ειρηνική εφαρμογή, εμπόδισε διεθνείς επιθεωρητές να ελέγξουν τις πυρηνικές του εγκαταστάσεις και επέκτεινε τις δυνατότητες βαλλιστικών πυραύλων του. Το Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν είχε λάβει μέτρα προς την οπλοποίηση.

Πηγή: Reuters, Times of Israel