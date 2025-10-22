Υπό 24ωρη προστασία ο Νικολά Σαρκοζί

Δύο αξιωματικοί συνόδευσαν τον πρώην πρόεδρο Νικολά Σαρκοζί στις φυλακές La Sante την Τρίτη και μεταφέρθηκαν σε γειτονικό κελί, σύμφωνα με πληροφορίες του AFP.

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρέπεμψε το θέμα στο Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο δεν σχολίασε. «Δεν τίθεται θέμα να αναληφθεί το παραμικρό ρίσκο όσον αφορά την ασφάλεια ενός πρώην προέδρου», εξήγησε μία από τις τρεις πηγές, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η συνοδεία του Νικολά Σαρκοζί δεν σχολίασε: «Η αξιολόγηση της απειλής εμπίπτει στην αποκλειστική δικαιοδοσία του Υπουργείου Εσωτερικών. Σχετικά με το ιδιαίτερα ευαίσθητο θέμα της ασφάλειας του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, θα καταλάβετε ότι δεν μπορεί να ειπωθεί τίποτα περισσότερο».

Ο πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί έφτασε στη φυλακή την Τρίτη 21 Οκτωβρίου, σχεδόν ένα μήνα μετά την καταδίκη του σε 5ετή κάθειρξη, κάτι άνευ προηγουμένου στην ιστορία της Πέμπτης Γαλλικής Δημοκρατίας και της Γαλλίας ευρύτερα.

«Θα παραμείνει εκεί για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες ή έναν μήνα», δήλωσε ο δικηγόρος του, Κριστόφ Ινγκρέιν, έξω από τις πύλες των φυλακών Σαντέ του Παρισιού, αφού άφησε εκεί τον πελάτη του.

Το Εφετείο του Παρισιού έχει δύο μήνες για να αποφανθεί επί αυτού του αιτήματος αποφυλάκισης, το οποίο κατατέθηκε αμέσως μετά τη φυλάκισή του.