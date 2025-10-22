Κρεμλίνο: Η σύνοδος κορυφής Πούτιν-Τραμπ «βρίσκεται ακόμη υπό προετοιμασία»

Η Ρωσία δήλωσε σήμερα ότι εξακολουθεί να προετοιμάζεται για μια πιθανή σύνοδο κορυφής μεταξύ του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αν και δεν έχει οριστεί ημερομηνία και ότι ο Πούτιν – όπως και ο Τραμπ – δεν θέλει να χάσει τον χρόνο του.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ότι θα μπορούσε να τον συναντήσει σύντομα στη Βουδαπέστη, στο πλαίσιο των προσπαθειών για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν επιθυμεί να πραγματοποιήσει μια συνάντηση που θα ήταν «χάσιμο χρόνου», και ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν «στο άμεσο μέλλον».

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ημερομηνίες για οποιαδήποτε σύνοδο κορυφής «δεν έχουν ακόμη καθοριστεί, αλλά πριν από αυτό, απαιτείται προσεκτική προετοιμασία – χρειάζεται χρόνος».

Κρεμλίνο: «Κανείς δεν θέλει να χάνει χρόνο»

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ ότι δεν θέλει να χάσει χρόνο, ο Πεσκόφ απάντησε: «Κανείς δεν θέλει να χάσει χρόνο, ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν».

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριάμπκοφ δήλωσε, ωστόσο, ότι οι προετοιμασίες για μια σύνοδο κορυφής συνεχίζονται και ότι δεν «βλέπει κανένα σημαντικό εμπόδιο». Ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν, ο πιθανός οικοδεσπότης, δήλωσε επίσης ότι οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής συνεχίζονται.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει εδώ και καιρό ότι στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, του πιο αιματηρού πολέμου στην Ευρώπη από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αλλά από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του δεν έχει ακόμη επιτύχει κάποια σημαντική πρόοδο, παρά ένα άνοιγμα προς τη Ρωσία, το οποίο περιελάμβανε μια σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν στην Αλάσκα τον Αύγουστο.

Η Ρωσία ελέγχει περισσότερα από 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (44.800 τετραγωνικά μίλια) ή περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας.

Η Ουκρανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της έχουν ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός στις τρέχουσες γραμμές μάχης πριν από οποιεσδήποτε ειρηνευτικές συνομιλίες, μια θέση που ο Τραμπ υποστήριξε δημόσια την Παρασκευή μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Μόσχα έχει θέσει όρους για κατάπαυση του πυρός και έχει ζητήσει από την Ουκρανία να παραχωρήσει περισσότερα εδάφη.

«Αμετάβλητη» η ρωσική θέση

Ο υπουργός Εξωτερικών του Πούτιν, Σεργκέι Λαβρόφ, δήλωσε ότι οι όροι της Ρωσίας για την ειρήνη δεν έχουν αλλάξει από τη σύνοδο κορυφής Πούτιν-Τραμπ στο Άνκορατζ.

«Τα στοιχεία της θέσης μας είναι γνωστά σε όλους», δήλωσε ο Πεσκόφ του Κρεμλίνου. «Έχουν διατυπωθεί με μεγάλη σαφήνεια από τον πρόεδρό μας και όλοι τα γνωρίζουν καλά».

Τη Δευτέρα, αναβλήθηκε μια συνάντηση που είχε προγραμματιστεί για αργότερα αυτή την εβδομάδα μεταξύ του Λαβρόφ και του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, για την προετοιμασία μιας συνόδου κορυφής Τραμπ-Πούτιν.

Το Reuters, επικαλούμενο ανώνυμες πηγές, ανέφερε ότι η Ρωσία επανέλαβε τους προηγούμενους όρους της για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας με την Ουκρανία σε ένα ιδιωτικό ανακοινωθέν που εστάλη στις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο, γνωστό ως «non-paper».

Ερωτηθείς για το δημοσίευμα του Reuters, ο Ριάμπκοφ είπε ότι δεν μπορεί να το επιβεβαιώσει. Πρόσθεσε ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν φήμες βασισμένες σε ανώνυμες πηγές που διαστρέβλωσαν την αλήθεια.

Πηγή: Reuters