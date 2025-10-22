Το βραβείο Ζαχάρωφ σε δύο δημοσιογράφους που είναι στη φυλακή

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απένειμε το Βραβείο Ζαχάρωφ σε δύο δημοσιογράφους που βρίσκονται στη φυλακή, στη Λευκορωσία και τη Γεωργία.

Πρόκειται για την Γεωργιανή δημοσιογράφο Μσία Αμαγκλόμπελι και στον Πολωνο-Λευκορώσο δημοσιογράφο Αντρέι Πότσομπουτ, για την προσήλωσή τους στη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ανακοίνωσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Η 50χρονη δημοσιογράφος Μσία Αμαγκλομπέλι έχει γίνει σύμβολο αντίστασης στη Γεωργία κατά της φιλο-ρωσικής κυβέρνησης στην Τιφλίδα. Είναι διευθύντρια στα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης «Batumelebi» και «Netgazeti», μέσω των οποίων διεξάγει έρευνες για την κατάχρηση δημόσιων πόρων και της εξουσίας.

Τον περασμένο Αύγουστο καταδικάστηκε σε δύο χρόνια φυλάκιση, κατηγορούμενη για «βία και απειλές» εναντίον δημόσιου υπαλλήλου.

Ο έτερος νικητής Αντρέι Πότσομπουτ, είναι φυλακισμένος στη Λευκορωσία από τον Φεβρουάριο του 2023. Ως ανταποκριτής της πολωνικής εφημερίδας Gazeta Wyborcza από το Μινσκ, πραγματοποίησε ρεπορτάζ, μεταξύ άλλων, για τις μαζικές διαμαρτυρίες κατά του ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο το 2020 και καταδικάστηκε σε οκτώ χρόνια φυλάκισης σε σωφρονιστικό ίδρυμα.

Το Βραβείο Ζαχάρωφ απονέμεται ετησίως από το 1988 σε προσωπικότητες και οργανισμούς που προωθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες.