WSJ: Η Χαμάς είπε σε μεσολαβητές ότι θα σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις αντιπάλων

Η Χαμάς έχει δηλώσει στους μεσολαβητές για την κατάπαυση του πυρός ότι θα σταματήσει τις δημόσιες εκτελέσεις μελών αντίπαλων συμμοριών και φυλών, δήλωσαν Άραβες αξιωματούχοι στην Wall Street Journal.

Η απόφαση της τρομοκρατικής οργάνωσης ελήφθη αφού οι μεσολαβητές δήλωσαν στη Χαμάς ότι το Ισραήλ θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τις εκτελέσεις ως δικαιολογία για να επαναλάβει τις μάχες στη Γάζα, αναφέρει το δημοσίευμα.

Ωστόσο, το δημοσίευμα της Wall Street Journal δεν διευκρινίζει εάν η απόφαση αφορά συγκεκριμένα τις δημόσιες δολοφονίες.

Με πληροφορίες από Times of Israel