Μακρόν: Να επιταχυνθεί η διαδικασία για τα μέτρα ασφαλείας στο Λούβρο

Κόσμος

REUTERS/Leonhard Foeger

Υπουργικό στο Παρίσι στον απόηχο της κινηματογραφικής ληστεάις

Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, ζήτησε να επιταχυνθούν η εφαρμογή μέτρων ασφαλείας στο μουσείο του Λούβρου μετά την θεαματική διάρρηξη περασμένης Κυριακής.

Ο Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου ότι «τα μέτρα ασφαλείας του Λούβρου βρίσκονται στον δρόμο της υλοποίησης και ζήτησε την επιτάχυνση της διαδικασίας», δήλωσε η Μοντ Μπρεζόν στους δημοσιογράφους, καθώς το πιο πολυσύχναστο μουσείο του κόσμου άνοιξε και πάλι σήμερα τις πόρτες του στο κοινό.

Παράλληλα, η έρευνα συνεχίζεται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών και την ανάκτηση των πολύτιμων κλοπιμαίων.

Η έρευνα «προχωρά» διαβεβαίωσε ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιές στα δίκτυα CNews και Europe 1, διευκρινίζοντας ότι περισσότεροι των εκατό αστυνομικοί συμμετέχουν στις έρευνες και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι δράστες θα βρεθούν.

Άνοιξε για τους επισκέπτες το Μουσείο του Λούβρου

