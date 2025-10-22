Ευρωκοινοβούλιο: Καταγγελίες για ουγγρική κατασκοπεία – Υπό πίεση ο Επίτροπος Βαρχέλι

Στις 9 Οκτωβρίου, δημοσιεύθηκε μια έρευνα ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, με πρώτο το Direkt36, σύμφωνα με το οποίο μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο είχε στηθεί δίκτυο Ούγγρων κατασκόπων, που στρατολογούσαν αξιωματούχους.

Η Κομισιόν έχει λάβει γνώση του θέματος και εκπρόσωπός της, είχε ανακοινώσει πως θα διεξαχθεί εσωτερική έρευνα, σε συνεργασία με τις βελγικές αρχές, όπως ανέφερε στις 9/10 δημοσίευμα του Reuters.

Οι κατάσκοποι παρίσταναν τους διπλωμάτες στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Ουγγαρίας στην ΕΕ, επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν αξιωματούχους της ΕΕ στις Βρυξέλλες ως πληροφοριοδότες, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι πληροφορίες αυτές φέρνουν νέο πονοκέφαλο για την πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ο οποίος ακούει στο όνομα «Όλιβερ Βαρχέλι». Ο Βαρχέλι είναι ο Επίτροπος για την Υγεία και την Προστασία των Ζώων, πρώην Επίτροπος για τη Διεύρυνση (2019-2024) αλλά και, το βασικότερο, πρέσβης της Ουγγαρίας στις Βρυξέλλες την περίοδο που δρούσε το δίκτυο των κατασκόπων.

Ο ίδιος αρνείται οποιαδήποτε γνώση και εμπλοκή, αν και πληθαίνουν οι φωνές αξιωματούχων και ΜΚΟ που καλούν την κ. φον ντερ Λάιεν να τον απομακρύνει από τη θέση του.

Σύμφωνα με το Reuters, ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών, Πίτερ Σιγιάρτο, ρωτήθηκε από Ευρωβουλευτή αν ισχύουν οι καταγγελίες και το αρνήθηκε.

Ορισμένοι ευρωβουλευτές δήλωσαν στο Politico ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις προς την Επιτροπή εκείνη την εποχή. «Είχαν ήδη υπάρξει προειδοποιητικά σημάδια εκ των προτέρων», δήλωσε ο συμπρόεδρος των Πρασίνων, Τέρι Ράιντκε.

«Η Επιτροπή πρέπει πραγματικά να κάνει τη δουλειά της τώρα, να διερευνήσει και στη συνέχεια, νομίζω, το να ζητήσει παραίτηση και να απομακρύνει τον Βερχέλι είναι – αν αυτό γίνει προφανές σε αυτήν την έρευνα – το επόμενο λογικό βήμα».

Μέχρι να γνωρίζουμε περισσότερα εδώ υπάρχουν δύο τινά τα οποία αφήνουν εκτεθειμένη την Κομισιόν: ή δεν γνώριζε καθόλου ότι συνέβαινε αυτό ή γνώριζε και δεν έκανε κάτι. Η κάθε περίπτωση είναι προβληματική.

Εάν η Επιτροπή γνώριζε την φερόμενη ουγγρική κατασκοπεία, εγείρεται σοβαρά το ερώτημα ποια μέτρα έλαβε, αν έλαβε εκείνη την εποχή.