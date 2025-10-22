Επέζησε από ισραηλινή επίθεση αλλά απειλείται από ένα στράπλες νυφικό: Ο σύμβουλος του Χαμενεΐ που δέχεται «πυρά» για τον χλιδάτο γάμο της κόρης του

Μια νεαρή γυναίκα φορώντας ένα μοντέρνο στράπλες νυφικό και συνοδευόμενη από τον πατέρα της βρίσκεται σε μια αίθουσα χορού, με μια παράνυμφο να σκορπά πέταλα καθώς οι δυο τους προχωρούν προς τον γαμπρό. Η νύφη χαμογελάει, οι καλεσμένοι χαμογελούν και, ίσως περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον στην αίθουσα, ο πατέρας της νύφης χαμογελάει.

Μετά τα χαμόγελα όμως, ο γάμος της κόρης του Αλί Σαμχανί έχει προκαλέσει «πονοκέφαλο» στον στενό συνεργάτη του θρησκευτικού ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ο λόγος; Το νυφικό που επέλεξε η κόρη του, Φατεμέχ.

Ο Σαμχανί, ο οποίος επέζησε από ισραηλινή απόπειρα δολοφονίας κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου τον Ιούνιο, κατηγορείται για υποκρισία και μια συμπεριφορά τύπου «δύο μέτρα και δύο σταθμά», υπενθυμίζοντας ότι ο ίδιος ήταν επικεφαλής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας το 2022, όταν το καθεστώς σκότωσε και βασάνισε διαδηλωτές που απαιτούσαν περισσότερα δικαιώματα και ελευθερία για τις γυναίκες.

Το βίντεο από τον γάμο της κόρης του ούτε καν πλησιάζει σε όσα προβλέπει ο ενδυματολογικός κώδικας του Ιράν για τις γυναίκες, ο οποίος συχνά επιβάλλεται με τη βία από την αστυνομία ηθικής.

Why a strapless wedding dress threatens Iran hardliner Ali Shamkhani ⬇️ The daughter of Ayatollah Khamenei’s henchman wore a low-cut gown, prompting accusations of double standards among the elite in the Islamic regime Read in full: https://t.co/0XBp2Z4dml pic.twitter.com/MLWuTyildC — Times Politics (@timespolitics) October 22, 2025



«Αυτό το επεισόδιο αντικατοπτρίζει την απόλυτη υποκρισία που είναι εγγενής στην Ισλαμική Δημοκρατία και την άρχουσα ελίτ της», σχολιάζει ο Αλί Φαθολάχ-Νετζάντ, διευθυντής του Center for Middle East and Global Order.

Το βίντεο που διέρρευσε φαίνεται, ωστόσο, να έχει τραβηχτεί από εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν μόνο γυναίκες. Σε αυτές τις περιστάσεις συνηθίζεται να κάνουν σύντομη εμφάνιση ο πατέρας και ο γαμπρός.

Αντιδρώντας το καθεστώς του Ιράν επιτέθηκε στους επικριτές και μια εφημερίδα που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης επέμεινε ότι ο Σαμχανί είχε συμπεριφερθεί με «αξιοπρεπή και σωστό τρόπο». Κατηγόρησε επίσης τις συμμετέχουσες στην εκδήλωση ότι «δεν τήρησαν τη θρησκευτική ευπρέπεια παρουσία του»- πιθανόν αναφέρεται σε μια γυναίκα που έβαλε το χέρι της στην πλάτη του καθώς έφευγε.

Πολυτέλεια

Παρά την κριτική για το φόρεμα της κόρης του, η σκηνή στο βίντεο δεν διαφέρει από τις αντίστοιχες που εκτυλίσσονται σε γάμους πλούσιων Ιρανών. «Ακόμα και πριν από 20 χρόνια, όταν πήγαινα σε γάμους, η ξαδέρφη μου που παντρευόταν μπορεί να φορούσε ένα τέτοιο φόρεμα», δήλωσε ο Φαρζάν Σαμπέτ, ειδικός σε θέματα Ιράν και διευθύνων ερευνητής στο think tank Global Governance Centre. «Δείχνει λίγο περισσότερο ντεκολτέ, αλλά είναι σύμφωνο με το νέο στυλ, ειδικά με την ανώτερη μεσαία τάξη».

Πέρα από το ενδυματολογικό ζήτημα, το θέμα του πλούτου δεν μπορεί να μείνει ασχολίαστο- ούτε από τους υποστηρικτές του Σαμχανί, αν και δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πλήρωσε για την εκδήλωση. Στο Ιράν, η οικογένεια του γαμπρού παραδοσιακά πληρώνει για τον γάμο. Αλλά η σύνδεση ενός κρατικού γραφειοκράτη με τέτοιες εκδηλώσεις που «πλημμυρίζουν» από πολυτέλεια είναι αρκετή για τους επικριτές του.

Ο γάμος εκτιμάται ότι πραγματοποιήθηκε πέρυσι σε ένα από τα πιο πολυτελή ξενοδοχεία της Τεχεράνης, το Espinas, και κόστισε 20.000 δολάρια, σε μια εποχή που η χώρα αντιμετώπιζε οικονομική κρίση και υψηλό πληθωρισμό.

«Υπάρχει το στοιχείο της υποκρισίας στο ότι ο Σαμχανί επέβλεπε την καταστολή των νεαρών γυναικών που αγωνίζονταν για κοινωνικές ελευθερίες, αλλά η οικογένειά του αποκομίζει τα οφέλη των κοινωνικών ελευθεριών που διεκδικούσαν», ανέφερε ο Σαμπέτ. Η άλλη πτυχή «είναι ότι ο Σαμχανί και ο γιος του εμπλέκονται σε ένα μεγάλο δίκτυο αποφυγής κυρώσεων και θεωρείται ότι αποκομίζουν χρήματα», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στο Ιράν κυκλοφορούν πολλές φήμες σχετικά με το πώς διέρρευσε το βίντεο από το γάμο της κόρης του Σαμχανί. Άλλοι λένε εκλέπη το τηλέφωνο ενός καλεσμένου. Άλλοι ότι ο Τζαβάντ Ζαρίφ, πρώην υπουργός Εξωτερικών με τον οποίο ο Σαμχανί ήταν κάποτε κοντά, διέρρευσε το βίντεο για να τον φέρει σε δύσκολη θέση. Και άλλοι βλέπουν ισραηλινό δάκτυλο.