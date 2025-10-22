Δεν βλέπει «ναυάγιο» της Βουδαπέστης ο Όρμπαν – Συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τη σύνοδο κορυφής Τραμπ και Πούτιν

Οι προετοιμασίες για μια συνάντηση στη Βουδαπέστη ανάμεσα στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν συνεχίζονται, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Όρμπαν στο Facebook.

«Ο (Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ) Σιγιάρτο βρίσκεται στην Ουάσινγκτον. Συνεχίζονται προετοιμασίες για την ειρηνευτική σύνοδο κορυφής. Η ημερομηνία είναι ακόμη αβέβαιη. Όταν έρθει η ώρα, θα τη διεξαγάγουμε», ανέφερε ο Όρμπαν σε ανάρτησή του στο Facebook.

Σύμφωνα με πολυάριθμα δημοσιεύματα, η συνάντηση των δύο ηγετών αναβλήθηκε λόγω της άρνησης της Μόσχας να προβεί άμεσα σε κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία.

Μετά την επιβεβαίωση από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών «στο άμεσο μέλλον», ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο. Άφησε πάντως να εννοηθεί ότι μπορεί να υπάρξουν περισσότερες εξελίξεις και σημείωσε ότι «θα σας ενημερώσουμε κατά τις επόμενες δύο ημέρες».

Την περασμένη εβδομάδα, ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί «εντός περίπου δύο εβδομάδων» με τον Ρώσο ηγέτη στην Ουγγαρία, για να προσπαθήσουν να τερματίσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Γιατί στη Βουδαπέστη

Ο Όρμπαν, ο οποίος βρίσκεται πίσω στις περισσότερες δημοσκοπήσεις για τις βουλευτικές εκλογές που θα διεξαχθούν το ερχόμενο έτος στην Ουγγαρία, είναι επί μακρόν σύμμαχος του Τραμπ.

Επίσης διατηρεί θερμές σχέσεις με τη Μόσχα, επιτείνοντας τη θέση που είχε ήδη αποκτήσει ως μαύρο πρόβατο στις Βρυξέλλες ύστερα από χρόνια αντιπαραθέσεων για την, όπως δηλώνει η ΕΕ, δημοκρατική οπισθοδρόμηση στη Βουδαπέστη, σημειώνει το Reuters.

Σχολιάζοντας το ραντεβού της Βουδαπέστης, ο Μπαλάζ Γιαράμπικ του R.Politik ανέφερε ότι δεν πρέπει να εκπλήσσει κανένα. «Για τους Τραμπ, Πούτιν και Όρμπαν, η Βουδαπέστη είναι μια win-win συνάντηση. Ο Τραμπ υποστηρίζει τον στενότερο Ευρωπαίο σύμμαχό του. Ο Όρμπαν φιλοξενεί μια πολυαναμενόμενη ”σύνοδο κορυφής για την ειρήνη” και ο Πούτιν επιστρέφει συμβολικά στην ΕΕ μετά από 3,5 χρόνια πολέμου».

