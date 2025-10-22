Ουκρανία: 6 νεκροί από ρωσικά νυχτερινά πλήγματα – Νέες διακοπές στην ηλεκτροδότηση

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι, ανάμεσά τους δύο παιδιά, έχασαν τη ζωή τους από νέες ρωσικές επιθέσεις με πυραύλους και drones στην Ουκρανία.

Μετά τις επιθέσεις σημειώθηκαν διακοπές στην ηλεκτροδότηση σε όλη την Ουκρανία.

Θραύσματα διασκορπίστηκαν σε όλη την ουκρανική πρωτεύουσα, Κίεβο, προκαλώντας πυρκαγιές στις μισές από τις συνοικίες της, δήλωσε ο Τιμούρ Τκατσένκο, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου.

Δέκα άνθρωποι διασώθηκαν από πυρκαγιά σε πολυώροφο κτίριο στην περιοχή Ντνιπρόβσκι του Κιέβου, δήλωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις διήρκεσαν το μεγαλύτερο μέρος της νύχτας και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αρχικά με βαλλιστικούς πυραύλους και στη συνέχεια με drones.

Πάγωσαν τα σχέδια για σύνοδο Πούτιν-Τραμπ

«Η Ουκρανία εδώ και καιρό συμφώνησε σε αμερικανική πρόταση για εκεχειρία, ενώ η Μόσχα κάνει τα πάντα για να συνεχιστεί η αιματοχυσία», δήλωσε ο Αντρίι Γέρμακ, προσωπάρχης του Ζελένσκι, σε ανάρτηση στο Telegram και πρόσθεσε: «Αυτό σημαίνει ότι οι συλλογικές ενέργειες κατά του Πούτιν είναι αυτή τη στιγμή ανεπαρκείς και πρέπει όλοι να κάνουμε περισσότερα μαζί για να τον σταματήσουμε να σκοτώνει τον λαό μας».

Στο μεταξύ, ο Λευκός Οίκος πάγωσε τα σχέδια για σύνοδο κορυφής μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν αφότου η Μόσχα απέρριψε τα αιτήματα για άμεση κατάπαυση πυρός. Υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση άμεσα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο. Πάντως, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν δήλωσε από την πλευρά του ότι συνεχίζονται οι προετοιμασίες για μια συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη.

Ουκρανική επίθεση με πυραύλους Storm Shadow στη Ρωσία

Χθες, Τρίτη, οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους Storm Shadow εναντίον της Ρωσίας, πλήττωντας χημικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, σύμφωνα με το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

