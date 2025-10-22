Ουγκάντα: Τροχαίο δυστύχημα με πάνω από 60 νεκρούς

Τουλάχιστον 63 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στο οποίο ενεπλάκησαν δύο λεωφορεία σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους αυτοκινητοδρόμους της Ουγκάντας.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την πρωτεύουσα Καμπάλα και την πόλη Γκούλου στα βόρεια της χώρας όταν τα δύο λεωφορεία που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις «συγκρούστηκαν μετωπικά» ενώ προσπαθούσαν να προσπεράσουν δύο άλλα οχήματα- ένα φορτηγό και ένα όχημα τύπου SUV.

«Στην πορεία και τα δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν μετωπικά στη διάρκεια ελιγμών για να προσπεράσουν», ανέφερε στο Χ η Αστυνομική Δύναμη της Ουγκάντας, προσθέτοντας ότι «63 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, όλοι επιβάτες των οχημάτων που ενεπλάκησαν» στο τροχαίο δυστύχημα.

Ένα από τα λεωφορεία εξετράπη της πορείας του σε μια προσπάθεια να αποφύγει τη σύγκρουση, αλλά στην πορεία προκλήθηκε «μετωπική και πλευρική σύγκρουση» που οδήγησε σε «αλυσιδωτές συνέπειες» με άλλα οχήματα να χάνουν επίσης τον έλεγχο.

Κατά την σύγκρουση τραυματίστηκαν επίσης οι επιβάτες των εμπλεκόμενων οχημάτων και αρκετοί άλλοι, ανέφερε η αστυνομία.

Για το τροχαίο δυστύχημα έχει ξεκινήσει έρευνα από τις αρχές της χώρας.