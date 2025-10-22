Στη Σουηδία ο Ζελένσκι για νέα συμφωνία εξοπλισμών

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι μεταβαίνει σήμερα στη Σουηδία, όπου οι δύο χώρες πρόκειται να ανακοινώσουν συμφωνία «εξαγωγής» όπλων.

Ο Ζελένσκι και ο πρωθυπουργός της Σουηδίας Ουλφ Κρίστερσον θα συναντηθούν στην πόλη Λινσέπινγκ, έδρα του ομίλου Saab που κατασκευάζει το καταδιωτικό αεροπλάνο Gripen.

«Μετά τη συνάντησή τους, οι κκ. Κρίστερσον και Ζελένσκι θα πραγματοποιήσουν κοινή συνέντευξη Τύπου για να κάνουν μια ανακοίνωση στον τομέα των αμυντικών εξαγωγών», δήλωσε η κυβέρνηση.

Διαβάστε ακόμη

