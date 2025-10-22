Logo Image

Ισραήλ: Ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα άλλων δυο ομήρων από τη Γάζα

REUTERS/Ramadan Abed

Πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποιήθηκαν τα λείψανα δυο ομήρων που ανακτήθηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας και ότι πρόκειται για τους Ταμίρ Αντάρ και Άριε Ζαλμάνοβιτς.

Ο Ταμίρ Αντάρ, υπαξιωματικός 38 ετών, σκοτώθηκε όταν εξαπολύθηκε στο νότιο Ισραήλ η άνευ προηγουμένου έφοδος του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Ο Άριε Ζαλμάνοβιτς, 85 ετών όταν απεβίωσε, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ήταν αγρότης, εκ των ιδρυτών του κιμπούτς Νιρ Οζ.

Ο τελευταίος είχε εμφανιστεί το 2023 σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από τη Χαμάς και ανέφερε πως είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο, χωρίς αυτό να μπορεί να επιβεβαιωθεί. Ο θάνατός του επιβεβαιώθηκε από το κιμπούτς Νιρ Οζ τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο όμηρος Φαρχάν αλ-Κάντι, ο οποίος διασώθηκε από ισραηλινά στρατεύματα τον Αύγουστο του 2024, είχε αναφέρει ότι κρατούνταν σε νοσοκομείο της Γάζας με τον Άριε Ζαλμάνοβιτς, ο οποίος ήταν διαβητικός, και ήταν μαζί του όταν πέθανε.

