Στον «πάγο» η συνάντηση της Βουδαπέστης – «Δεν θέλω μια άσκοπη συνάντηση» με τον Πούτιν, λέει ο Τραμπ

Όλο και πιο μακρινή φαντάζει η συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, τουλάχιστον στο άμεσο μέλλον όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Μετά την επιβεβαίωση από αξιωματούχο του Λευκού Οίκου ότι δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ των δύο ηγετών «στο άμεσο μέλλον», ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι δεν θέλει να έχει «μια άσκοπη συνάντηση» με τον Ρώσο πρόεδρο.

Πάντως ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν έχει αποφασίσει να ακυρώσει τη συνάντηση, αλλά επανέλαβε την επιθυμία του -που απορρίφθηκε από το Κρεμλίνο- να «παγώσουν» οι εχθροπραξίες στη σημερινή γραμμή του μετώπου, στο πλαίσιο μιας συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

«Δεν θέλω να έχω μια άσκοπη συνάντηση», δήλωσε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο. «Δεν θέλω να χάσω χρόνο, οπότε θα δω τι θα συμβεί». Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δήλωσε στα μέσα ενημέρωσης ότι θα ενημερωθούν «εντός των επόμενων δύο ημερών» για τα σχέδιά του.

Πρόσθεσε ότι εξακολουθεί να διατηρεί την ελπίδα για εκεχειρία, αλλά έδωσε μια σε μεγάλο βαθμό απαισιόδοξη εκτίμηση της σύγκρουσης, μια ένδειξη ότι οι ελπίδες του για μια γρήγορη επίλυση της σύγκρουσης μπορεί να περιορίζονται.

Λίγες ώρες νωρίτερα, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωνε ότι οι δύο ηγέτες δεν έχουν σχέδια να συναντηθούν στο άμεσο μέλλον. Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος που χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαν τη Δευτέρα.

Η δήλωση, αν και δεν περιείχε λεπτομέρειες, έρχεται σε αντίθεση με τις ανακοινώσεις που έκανε ο Τραμπ μετά την τηλεφωνική συνομιλία του που είχε με τον Πούτιν την περασμένη εβδομάδα. Τότε είχε δηλώσει ότι θα συναντήσει τον Πούτιν «εντός περίπου δύο εβδομάδων» και ότι οι Ρούμπιο και Λαβρόφ θα συναντηθούν «πολύ σύντομα».

Η μετατόπιση αυτή συνοδεύτηκε από παρόμοιες δηλώσεις από τη Ρωσία, όπου το Κρεμλίνο προσπάθησε επίσης να μετριάσει τις προσδοκίες ότι θα δούμε άμεσα να πραγματοποιείται σύνοδος κορυφής. Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, δήλωσε ότι «η δουλειά που έχουμε μπροστά μας θα είναι δύσκολη», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax. «Απαιτείται προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία».

