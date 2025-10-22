Ουκρανική επίθεση με πυραύλους Storm Shadow στη Ρωσία – Έπληξαν χημικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ

Οι ουκρανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μια μεγάλης κλίμακας επίθεση με πυραύλους Storm Shadow εναντίον της Ρωσίας στις 21 Οκτωβρίου, πλήττωντας χημικό εργοστάσιο στο Μπριάνσκ, ανέφερε το Γενικό Επιτελείο των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας.

Το εργοστάσιο θεωρείται από τον ουκρανικό στρατό ζωτικής σημασίας στον πόλεμο. Το χημικό εργοστάσιο του Μπριάνσκ παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικά και συστατικά καυσίμου πυραύλων, τα οποία η Ρωσία χρησιμοποιεί σε πυρομαχικά και πυραύλους που εκτοξεύονται κατά της Ουκρανίας. Το Γενικό Επιτελείο χαρακτήρισε το εργοστάσιο ως «βασική εγκατάσταση» στο στρατιωτικοβιομηχανικό σύμπλεγμα της Ρωσίας.

«Διεξήχθη τεράστιο συνδυαστικό πλήγμα με πυραύλους και από αέρος, συμπεριλαμβανομένων εκτοξεύσεων (από αεροσκάφη) πυραύλων Storm Shadow που διείσδυσαν στο σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας της Ρωσίας», ανέφερε μέσω Telegram ουκρανικό γενικό επιτελείο.

«Τα αποτελέσματα του πλήγματος αποτιμώνται», πρόσθεσε. Χαρακτήρισε την εγκατάσταση «κλειδί», τονίζοντας πως παράγει πυρίτιδα, εκρηκτικές ύλες και καύσιμα για πυραύλους.

Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς σημειώνει πως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει τις πληροφορίες αυτές με ανεξάρτητο τρόπο.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε μέσω Telegram ότι χθες μέσα σε τέσσερις ώρες καταστράφηκαν 57 ουκρανικά drones στους αιθέρες της περιφέρειας Μπριάνσκ. Ωστόσο, η Μόσχα σπανίως επιβεβαιώνει ζημιές σε επιδρομές της Ουκρανίας.

Ο Αλεξάντερ Μπόγκομαζ, περιφερειάρχης στην Μπριάνσκ, ανέφερε χθες το απόγευμα μέσω Telegram ότι βρισκόταν σε εξέλιξη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα και πυραύλους, διαβεβαιώνοντας πως δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ούτε ζημιές.

Ρωσική επιδρομή στο Κίεβο

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιδρομή εναντίον του Κιέβου κατά τη διάρκεια της νύχτας και η αντιαεροπορική άμυνα επιχειρεί για να την αποκρούσει, έκανε γνωστό ο Βιτάλι Κλίτσκο, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Η ρωσική επιδρομή στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ανακοίνωσε νωρίς το πρωί ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram. Κατά τον Τιμούρ Τκατσένκο, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στη συνοικία Ντνιπρόφσκι της πρωτεύουσας, όπου ξέσπασε πυρκαγιά στον όγδοο και στον ένατο όροφο πολυκατοικίας εξαιτίας των ρωσικών πληγμάτων.