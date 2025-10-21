Επτά πτώματα εντοπίστηκαν στην περιοχή ναυαγίου κοντά στη Λαμπεντούζα

Η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι ανέσυρε επτά πτώματα από τη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της νήσου Λαμπεντούζα, όπου τη νύχτα της 16ης προς 17η Οκτωβρίου ναυάγησε σκάφος με μετανάστες, συμπληρώνοντας ότι 11 επιβαίνοντες διασώθηκαν.

Εκείνο το βράδυ, σε συντονισμό με τις αρχές της Μάλτας, αεροσκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής εντόπισε το πλεούμενο που είχε ανατραπεί. «Σε επιχείρηση στην οποία συμμετείχε διερχόμενο εμπορικό πλοίο και ένα σκάφος της ιταλικής ακτοφυλακής, διασώθηκαν 11 άνθρωποι και ανασύρθηκε ένα πτώμα», ανέφερε η ιταλική ακτοφυλακή. Σε άλλη ανακοίνωση εκτιμούσε ότι «περίπου 30 άνθρωποι επέβαιναν στο πλοιάριο που ανετράπη (…) περίπου 80 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Λαμπεντούζα».

Ύστερα από αρκετές ημέρες επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης, η ιταλική ακτοφυλακή ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει ανασύρει επτά πτώματα, «ενός άνδρα, πέντε γυναικών και ενός ανηλίκου». Επισημαίνει πως οι άσχημες καιρικές συνθήκες στην περιοχή δυσχέραναν τις επιχειρήσεις.

Σε ανάρτηση στον λογαριασμό της στην πλατφόρμα X, η γερμανική ΜΚΟ Sea-Watch αναφέρθηκε στις 17 Οκτωβρίου σε «ένα νέο ναυάγιο στη Μεσόγειο». «Η Ιταλία και η Μάλτα γνώριζαν για το πλοίο από το προηγούμενο απόγευμα χάρη στην Alarmphone (σ.σ. μη κυβερνητική οργάνωση που συλλέγει τηλεφωνήματα από μετανάστες που βρίσκονται σε κίνδυνο στη Μεσόγειο), αλλά έστειλαν βοήθεια όταν ήταν πολύ αργά», υποστήριξε η Sea-Watch.

Την ίδια ημέρα, η Alarmphone ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι «ειδοποίησε τις αρχές για σκάφος με περίπου 35 επιβαίνοντες στη ζώνη έρευνας και διάσωσης της Μάλτας». «Δεν αντέδρασαν. Το σκάφος ανετράπη και εκφράζονται φόβοι για περίπου 20 νεκρούς», δήλωσε η ΜΚΟ.