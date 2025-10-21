Μέση Ανατολή: Ο Ρούμπιο αναμένεται να φτάσει στο Ισραήλ αργότερα αυτή την εβδομάδα

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να επισκεφθεί το Ισραήλ αργότερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο στους Times of Israel, επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα του Axios.

Ο αξιωματούχος ανάφερε ότι ο Ρούμπιο πιθανότατα θα φτάσει την Πέμπτη, αν και το ταξίδι δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Η επίσκεψη του Ρούμπιο θα ακολουθήσει εκείνη του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς, και των απεσταλμένων Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν στο Ισραήλ αυτή την εβδομάδα για να προωθήσουν την εφαρμογή του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, το οποίο υποστηρίζεται από τις ΗΠΑ.

Πηγή: Times of Israel