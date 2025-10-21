Ο Ερυθρός Σταυρός καθ’ οδόν για να παραλάβει σορούς ομήρων από τη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται προς ένα σημείο στη νότια Γάζα για να παραλάβει τα λείψανα ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται προς το σημείο συνάντησης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου πολλά φέρετρα νεκρών ομήρων θα μεταφερθούν», ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα επιστρέψει τα πτώματα δύο ακόμη ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.