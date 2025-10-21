Logo Image

Ο Ερυθρός Σταυρός καθ’ οδόν για να παραλάβει σορούς ομήρων από τη Γάζα

Κόσμος

Ο Ερυθρός Σταυρός καθ’ οδόν για να παραλάβει σορούς ομήρων από τη Γάζα

REUTERS/Ramadan Abed

Η παράδοση και των νεκρών ομήρων είναι στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται προς ένα σημείο στη νότια Γάζα για να παραλάβει τα λείψανα ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

«Ο Ερυθρός Σταυρός κατευθύνεται προς το σημείο συνάντησης στη νότια Λωρίδα της Γάζας, όπου πολλά φέρετρα νεκρών ομήρων θα μεταφερθούν», ανέφερε ο Ισραηλινός στρατός σε ανακοίνωσή του.

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι θα επιστρέψει τα πτώματα δύο ακόμη ομήρων, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube