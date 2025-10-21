IDF: Η Χαμάς εξακολουθεί να έχει 20.000 μαχητές, διαθέτει εκατοντάδες πυραύλους, μερικούς μεγάλου βεληνεκούς

Όσο η εύθραυστη εκεχειρία διατηρείται στη Λωρίδα της Γάζας μετά από δύο χρόνια πολέμου, νέες ισραηλινές στρατιωτικές αξιολογήσεις διαπιστώνουν ότι η τρομοκρατική ομάδα Χαμάς εξακολουθεί να έχει περίπου 20.000 μέλη στον στρατιωτικό της βραχίονα.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, πριν από την επίθεση της τρομοκρατικής ομάδας στις 7 Οκτωβρίου 2023, η Χαμάς είχε περίπου 30.000 μαχητές στη Λωρίδα της Γάζας, χωρισμένους σε πέντε περιφερειακές ταξιαρχίες, 24 τάγματα και περίπου 140 λόχους.

Αυτές οι μονάδες έχουν συστηματικά διαλυθεί από τον στρατό κατά τη διάρκεια των 24 μηνών των μαχών στη Γάζα, αν και ορισμένες, στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες.

Ενώ ο ισραηλινός στρατός αναφέρει ότι έχει σκοτώσει πάνω από 22.000 τρομοκρατικούς πράκτορες στη Γάζα κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Χαμάς έχει καταφέρει να στρατολογήσει νέους μαχητές, σύμφωνα με τον στρατό. Ο στρατός εκτιμά, ωστόσο, ότι οι νεοσύλλεκτοι είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας και δεν έχουν υποβληθεί σε καμία σημαντική εκπαίδευση.

Ο ισραηλινός στρατός πέρυσι δήλωσε ότι η Χαμάς είχε ηττηθεί «στρατιωτικά» σε όλη τη Γάζα και πλέον ουσιαστικά αποτελεί μια αντάρτικη τρομοκρατική ομάδα.

Εκατοντάδες πύραυλοι στα χέρια της τρομοκρατικής ομάδας

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του IDF, πιστεύεται ότι η Χαμάς εξακολουθεί να κατέχει εκατοντάδες πυραύλους, κυρίως μικρής εμβέλειας, αλλά συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που θα μπορούσαν να φτάσουν στο κεντρικό Ισραήλ. Η Χαμάς έχει επίσης πρόσβαση σε χιλιάδες μικρά όπλα, πιστεύει ο IDF.

Επιπλέον, ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως εκτιμήσει ότι είχε καταστρέψει μόνο το 25% των σηράγγων της Χαμάς σε ολόκληρη τη Λωρίδα από την έναρξη του πολέμου. Ωστόσο, ο στρατός υποστηρίζει ότι η κύρια εστίαση έχει δοθεί στις σήραγγες επίθεσης της Χαμάς και σε εκείνες που χρησιμοποιούνται ως κέντρα διοίκησης ή για την κατασκευή όπλων – η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων έχει καταστραφεί – παρά στις πολυάριθμες σήραγγες που χρησιμοποιεί η Χαμάς για να κινείται στη Λωρίδα, ειδικά σε περιοχές όπου τα χερσαία στρατεύματα δεν είχαν επιχειρήσει ποτέ.

Πηγή: Times of Israel