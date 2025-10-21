Logo Image

Η αξία των κλοπιμαίων από το Λούβρο εκτιμάται σε 88 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την εισαγγελέα του Παρισιού

REUTERS/Gonzalo Fuentes

Σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελικής αρχής του Παρισιού.

Σε 88 εκατομμύρια ευρώ εκτιμάται η οικονομική αξία των κλοπιμαίων, καθώς η ιστορική τους αξία είναι ανεκτίμητη, από την παράτολμη και πρωτοφανή ληστεία στο Μουσείο του Λούβρου σύμφωνα με δήλωση της εισαγγελικής αρχής του Παρισιού.

Η εισαγγελέας της γαλλικής πρωτεύουσας, Λορ Μπεκό, δήλωσε στον ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTL για τη ληστεία όπου οι κλέφτες διέφυγαν με ανεκτίμητα βασιλικά κοσμήματα ότι ο επιμελητής του περίφημου μουσείου έχει εκτιμήσει τα κλοπιμαία σε αυτό το ποσό, δηλαδή στα 88 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα πάντως με την εισαγγελική λειτουργό οι κλέφτες δεν θα είχαν τα ίδια κέρδη αν προχωρούσαν «στην πολύ κακή ιδέα να λιώσουν αυτά τα κοσμήματα», συμπληρώνοντας ότι η μεγαλύτερη απώλεια αφορά προφανώς την ιστορική κληρονομιά της Γαλλίας.

