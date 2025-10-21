ΗΠΑ: Επιτροπή του Κογκρέσου θέλει να καταθέσει ο Μπιλ Κλίντον για την υπόθεση Έπσταϊν

Την κλήτευση του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, για κατάθεση, ζητά μια Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων, στην οποία πλειοψηφούν οι Ρεπουμπλικάνοι, στο πλαίσιο της έρευνάς της για τον καταδικασμένο για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή Τζέφρι Έπσταϊν, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής της.

Ο βουλευτής Τζέιμς Κόμερ από το Κεντάκι, ο πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Κυβερνητικής Μεταρρύθμισης είπε σε δημοσιογράφους ότι εργάζεται για να οργανώσει την κατάθεση του Κλίντον, κεκλεισμένων των θυρών. «Οι δημόσιες αναφορές, οι μαρτυρίες των επιζώντων και τα επίσημα έγγραφα δείχνουν ότι ο Μπιλ Κλίντον είχε πολύ στενότερους δεσμούς με τον Έπσταϊν» σε σύγκριση με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε. «Εργαζόμαστε για να τον φέρουμε για μια κατάθεση», πρόσθεσε.

Ένας εκπρόσωπος του Κλίντον δεν ανταποκρίθηκε αμέσως στο αίτημα για κάποιο σχόλιο. Η Επιτροπή αυτή εξετάζει το πώς χειρίστηκε η ομοσπονδιακή κυβέρνηση την υπόθεση του Έπστιν και έχει δώσει στη δημοσιότητα δεκάδες χιλιάδες έγγραφα, συμπεριλαμβανομένων και περιουσιακών στοιχείων του χρηματιστή.

«Οι αποδείξεις που συγκεντρώσαμε δεν εμπλέκουν κατά κανέναν τρόπο τον πρόεδρο Τραμπ», υποστήριξε εξάλλου ο Κόμερ.

Η ευχετήρια κάρτα του Τραμπ προς τον Έπσταϊν το 2003

Οι Δημοκρατικοί που μετέχουν στην Επιτροπή έδωσαν στη δημοσιότητα μια ευχετήρια κάρτα του 2003 που φέρεται να έγραψε ο Τραμπ για τον Έπσταϊν, τρία χρόνια πριν κατηγορηθεί ο χρηματιστής. Ο Λευκός Οίκος αρνείται ότι η επιστολή αυτή είναι αυθεντική. Ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον είπε ότι η Επιτροπή συνεχίζει την έρευνά της εν μέσω της παράλυσης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που ξεκίνησε την 1η Οκτωβρίου αφού το Κογκρέσο απέτυχε να ψηφίσει τον προϋπολογισμό για το οικονομικό έτος 2026.

Όλοι οι Δημοκρατικοί βουλευτές και τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι έχουν υπογράψει ένα αίτημα να διεξαχθεί ψηφοφορία επί μιας πρότασης που θα απαιτεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλα τα μη απόρρητα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν. Η εκλεγμένη Δημοκρατική βουλευτής Αντελίτα Γκριτζάλβα από την Αριζόνα θα γίνει η 218η που θα προσθέσει την υπογραφή της σε αυτό το έγγραφο, ενεργοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη διαδικασία της ψηφοφορίας. Η Γκριτζάλβα εξελέγη βουλευτής στις έκτακτες εκλογές της 23ης Σεπτεμβρίου, διαδεχόμενη τον εκλιπόντα πατέρα της στο Κογκρέσο. Όμως ο Τζόνσον αρνείται να την ορκίσει όσο δεν συνεδριάζει η Βουλή.

Πηγή: ΑΜΠΕ