Άραβας διπλωμάτης διαψεύδει την αναφορά ότι «η Χαμάς επιλέγει μέλη της μεταπολεμικής κυβέρνησης» της Γάζας

Ένας ανώτερος Άραβας διπλωμάτης διέψευσε μια ανώνυμη αναφορά από τον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα Kan, σύμφωνα με την οποία η Χαμάς έχει επιλέξει τα μισά από τα μέλη της παλαιστινιακής τεχνοκρατικής επιτροπής που θα διαχειριστεί τη μεταπολεμική Γάζα.

Ο ανώτερος Άραβας διπλωμάτης δήλωσε στους Times of Israel ότι η επιτροπή δεν έχει καν οριστικοποιηθεί ακόμη, καθώς η κυβέρνηση Τραμπ δίνει προτεραιότητα στη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης, μιας ειρηνευτικής δύναμης για την περιοχή, η οποία επίσης βρίσκεται ακόμη υπό διαμόρφωση.

Αυτοί που συγκροτούν την τεχνοκρατική επιτροπή αναγνωρίζουν ότι η συμπερίληψη ονομάτων στα οποία η Χαμάς θα αντιταχθεί σθεναρά αυξάνει τις πιθανότητες η τρομοκρατική ομάδα να παίξει ρόλο spoiler. Ωστόσο, η ιδέα ότι η Χαμάς θα είναι σε θέση να επιλέξει τα μέλη της επιτροπής είναι «κατάφωρα ψευδής», τόνισε ο Άραβας διπλωμάτης.

Πηγή: Times of Israel