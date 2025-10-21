Bloomberg: Ευρώπη και Κίεβο ετοιμάζουν σχέδιο 12 σημείων για ειρήνη στην Ουκρανία

Σχέδιο 12 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου την Ουκρανία ετοιμάζει το Κίεβο σε συνεργασία με την Ευρώπη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του bloomberg, καθώς το πολυαναμενόμενο τετ-α-τετ του προέδρου Τραμπ με τον Ρώσο ηγέτη Πούτιν φαίνεται να απομακρύνεται, αν όχι να ναυαγεί.

Σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα, ένα ειρηνευτικό συμβούλιο υπό την προεδρία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα επιβλέπει την εφαρμογή του προτεινόμενου σχεδίου.

Τι προβλέπει το σχέδιο

Μόλις η Ρωσία ακολουθήσει την Ουκρανία στην αποδοχή κατάπαυσης του πυρός και οι δύο πλευρές δεσμευτούν να σταματήσουν τις εδαφικές προωθήσεις, οι προτάσεις προβλέπουν την επιστροφή όλων των απελαθέντων παιδιών στην Ουκρανία και την ανταλλαγή κρατουμένων. Η Ουκρανία θα λάβει εγγυήσεις ασφαλείας, κονδύλια για την αποκατάσταση των ζημιών του πολέμου και μια ταχεία πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι κυρώσεις κατά της Ρωσίας θα αρθούν σταδιακά, αν και περίπου 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε παγωμένα αποθέματα της κεντρικής τράπεζας θα επιστραφούν μόνο όταν η Μόσχα συμφωνήσει να συνεισφέρει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μετά τον πόλεμο. Οι περιορισμοί θα επανέλθουν αν η Ρωσία επιτεθεί ξανά στη γειτονική χώρα.

Η Μόσχα και το Κίεβο θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διακυβέρνηση των κατεχόμενων εδαφών, αν και ούτε η Ευρώπη ούτε η Ουκρανία θα αναγνωρίσουν νομικά οποιοδήποτε κατεχόμενο έδαφος ως ρωσικό, όπως είπαν οι πηγές.

Μέχρι στιγμής, η Ρωσία έχει απορρίψει τις εκκλήσεις να τερματιστεί η μάχη κατά μήκος των υφιστάμενων γραμμών, παρά τις απώλειες που έχει υποστεί στον πόλεμο, ο οποίος διανύει πλέον στο τέταρτο έτος του.

Οι λεπτομέρειες του σχεδίου οριστικοποιούνται και ενδέχεται ακόμη να αλλάξουν, προειδοποίησαν οι πηγές, ζητώντας να μην κατονομαστούν λόγω της συζήτησης ιδιωτικών διαβουλεύσεων. Οποιαδήποτε πρόταση θα χρειαστεί επίσης τη στήριξη της Ουάσινγκτον και οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι μπορεί να ταξιδέψουν αυτήν την εβδομάδα στις ΗΠΑ.

Σύμπλευση με τις εκκλήσεις του προέδρου Τραμπ

Η πρόταση αντικατοπτρίζει τις εκκλήσεις που έκανε ο Τραμπ την προηγούμενη εβδομάδα να παγώσει αμέσως η σύγκρουση κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών πριν ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Μετά από την τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν και την συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τραμπ δήλωσε ότι Ρωσία και Ουκρανία θα πρέπει «να σταματήσουν εκεί που βρίσκονται».

«Αρκετό αίμα έχει χυθεί, με τα όρια της ιδιοκτησίας να καθορίζονται από τον πόλεμο και το θάρρος», έγραψε σε ανάρτηση στο Truth Social.

Επανέλαβε τη θέση του σε δηλώσεις προς δημοσιογράφους εν πτήσει με το Air Force One, λέγοντας ότι και οι δύο πλευρές θα πρέπει «να σταματήσουν ακριβώς τώρα στις γραμμές μάχης, να πάνε σπίτι, να σταματήσουν να σκοτώνουν ανθρώπους και να τελειώσει», προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν να συζητήσουν για εδάφη αργότερα.

Ο Τραμπ είπε ότι συμφώνησε να συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη τις επόμενες εβδομάδες. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες τη Δευτέρα με τον Ρώσο Υπουργό Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ, αλλά οι δύο πλευρές δεν κατέληξαν σε συμφωνία για μια συνάντηση προετοιμασίας της συνόδου.

Το Κρεμλίνο προσπάθησε να μειώσει τις προσδοκίες για μια άμεση συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Τραμπ.

«Η δουλειά που έρχεται θα είναι δύσκολη», δήλωσε την Τρίτη ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax. «Ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε ο Πρόεδρος Πούτιν έχουν δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Απαιτείται προετοιμασία, σοβαρή προετοιμασία».

Συνάντηση της «Συμμαχίας των Προθύμων» την Παρασκευή

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες δήλωσαν ότι «στηρίζουν έντονα» την άμεση διακοπή του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία κατά μήκος των υφιστάμενων θέσεων για να επιτραπούν συνομιλίες ειρήνης.

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας από τον λεγόμενο Συνασπισμό των Πρόθυμων θα συνέλθουν την Παρασκευή. Μία σύνοδος κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη θα συζητήσει επιπλέον κυρώσεις κατά του Κρεμλίνου, καθώς και οικονομική βοήθεια προς την Ουκρανία μέσω της χρήσης παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της κεντρικής τράπεζας της Ρωσίας.

Όσα είπε ο Ζελένσκι για το πιθανό τετ-α-τετ στη Βουδαπέστη

Παρόλο που ο Ζελένσκι επέκρινε τη Βουδαπέστη ως τόπο διαπραγματεύσεων λόγω της φιλορωσικής στάσης του Ούγγρου Πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι θα συμμετάσχει στις συνομιλίες της συνόδου εάν προσκληθεί.

«Έχουμε πλησιάσει πιο κοντά σε μια πιθανή λήξη του πολέμου, μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα», είπε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους στο Κίεβο μετά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι θα τελειώσει οριστικά, αλλά ο Πρόεδρος Τραμπ έχει πετύχει πολλά στη Μέση Ανατολή, και πάνω σε αυτό το κύμα θέλει να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας».

Ο Τραμπ δεν ανέφερε αιτήματα της Ουκρανίας για περισσότερη αντιαεροπορική προστασία, ενεργειακή υποστήριξη ή μεγαλύτερης εμβέλειας δυνατότητες μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι την Παρασκευή.

Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων, ο Τραμπ πίεσε έντονα τον Ζελένσκι να δεχτεί γρήγορα μια συμφωνία και τόνισε τις δυνατότητες της Ρωσίας, σύμφωνα με πηγές. Αμερικανοί αξιωματούχοι που ήταν παρόντες ανέφεραν την πιθανότητα η Ουκρανία να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις για να επιτευχθεί συμφωνία, είπαν οι πηγές.

Ζελένσκι: Ο πόλεμος πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε σε δηλώσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα το Σαββατοκύριακο ότι ο πόλεμος πρέπει να «παγώσει» κατά μήκος των τρεχουσών γραμμών μάχης πριν οι δύο πλευρές μπορέσουν να εισέλθουν σε διαπραγματεύσεις ειρήνης.

«Αν θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο και να πάμε επειγόντως και διπλωματικά σε διαπραγματεύσεις ειρήνης, πρέπει να μείνουμε εκεί που βρισκόμαστε, να μην δώσουμε κάτι επιπλέον στον Πούτιν», είπε σε συνέντευξη στο NBC’s Meet the Press With Kristen Welker που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Αμετακίνητος ο Πούτιν

Οι σύμμαχοι της Ουκρανίας δεν έχουν δει σημάδια ότι ο Πούτιν απομακρύνεται από τις μεγιστικές απαιτήσεις του, δήλωσε υψηλόβαθμος Ευρωπαίος αξιωματούχος. Η μόνη αλλαγή που παρατηρούν είναι στον Τραμπ, ο οποίος οι σύμμαχοι πίστευαν ότι είχε κατανοήσει την ανάγκη αύξησης της πίεσης στη Ρωσία, για να φαίνεται ότι ανακάλεσε ξανά μετά τη συνομιλία του με τον Πούτιν, είπε ο αξιωματούχος.

Ο Ρώσος πρόεδρος ανανέωσε τις απαιτήσεις του για την παραχώρηση ολόκληρης της ανατολικής περιοχής του Ντονμπάς κατά την κλήση του με τον Τραμπ την Πέμπτη, σύμφωνα με πηγές. Τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν κατορθώσει να καταλάβουν πλήρως την περιοχή, η οποία περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, σε περισσότερα από 11 χρόνια συγκρούσεων, και πιθανότατα θα χρειαστούν χρόνια για να το κάνουν, αν ποτέ γίνει.

Δεν είναι σαφές αν η Μόσχα είναι διατεθειμένη να κάνει οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις αλλού ως αντάλλαγμα, είπαν οι πηγές. Εκτός από την Κριμαία που προσάρτησε παράνομα το 2014 και τμήματα του Ντονμπάς, η Ρωσία κατέχει και διεκδικεί εν μέρει τις περιοχές Ζαπορίζια και Χερσώνα της Ουκρανίας.

