Πολωνία: Οκτώ συλλήψεις υπόπτων για σαμποτάζ και κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας

Οι αρχές στην Πολωνία συνέλαβαν οκτώ άτομα σε όλη τη χώρα, με την υποψία ότι ετοίμαζαν πράξεις σαμποτάζ, όπως δήλωσε εκπρόσωπος του Γραφείου Εθνικού Εισαγγελέα.

Οι εισαγγελείς κατηγορούν έναν από τους συλληφθέντες, ο οποίος είναι Ουκρανός υπήκοος, ότι συμμετείχε σε σχέδια αποστολής εκρηκτικών υλών στην Ουκρανία.

Δύο ακόμη Ουκρανοί, ηλικίας 21 και 24 ετών, θεωρείται επίσης ότι εμπλέκονται στη συνωμοσία, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, φέρεται να οργανώθηκε από τις ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Το ζεύγος συνελήφθη στη Ρουμανία, επιβεβαίωσαν οι ρουμανικές αρχές. Σύμφωνα με αυτές, οι δύο Ουκρανοί συνελήφθησαν αφού είχαν καταθέσει δύο δεμάτων που περιείχαν αυτοσχέδιες εμπρηστικές συσκευές σε διεθνή εταιρεία ταχυμεταφορών στο Βουκουρέστι.

Αντιδράσεις από την πολιτική ηγεσία της Πολωνίας

Ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ, ανήρτησε για τη σύλληψη των οκτώ ατόμων στο X το πρωί της Τρίτης.

«Η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι περαιτέρω επιχειρησιακές ενέργειες συνεχίζονται», ανέφερε.

ABW, we współpracy z innymi służbami, zatrzymała w ostatnich dniach osiem osób w różnych częściach kraju, podejrzewanych o przygotowania aktów dywersji. Sprawa jest rozwojowa. Trwają dalsze czynności operacyjne. — Donald Tusk (@donaldtusk) October 21, 2025

Οι πολωνικές εισαγγελικές αρχές δήλωσαν ότι στόχος των ενεργειών τους ήταν να εκφοβίσουν τον πληθυσμό και να αποσταθεροποιήσουν χώρες της ΕΕ που στηρίζουν την Ουκρανία.

Ο Τόμας Σιεμονιάκ, υπουργός συντονισμού ειδικών υπηρεσιών της Πολωνίας, έγραψε επίσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συλληφθέντες κατηγορούνται για «κατασκοπεία στρατιωτικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων υποδομών, προετοιμασία μέσων για σαμποτάζ και άμεση εκτέλεση επιθέσεων».

Συλλήψεις και κατασκοπεία από την έναρξη του πολέμου

Από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, η Πολωνία έχει συλλάβει δεκάδες άτομα με υποψία σαμποτάζ και κατασκοπείας.

Τον προηγούμενο μήνα, οι εισαγγελείς στη γειτονική της Βαλτικής, Λιθουανία, ανακοίνωσαν ότι εντόπισαν και συνέλαβαν ένα δίκτυο υπόπτων που συνδέεται με τη Ρωσία και φέρεται να σχεδίαζε εμπρηστικές επιθέσεις σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

Διεθνές πλαίσιο και ύποπτες επιθέσεις στην Ευρώπη

Δυτικοί αξιωματούχοι κατηγορούν τη Ρωσία και τους πληρεξούσιούς της ότι βρίσκονται πίσω από δεκάδες περιστατικά σε όλη την Ευρώπη από την εισβολή στην Ουκρανία πριν τρία χρόνια.

Οι ύποπτες επιθέσεις περιλαμβάνουν από γέμισμα εξατμίσεων αυτοκινήτων με διογκούμενο αφρό στη Γερμανία έως σχέδια τοποθέτησης εκρηκτικών σε φορτηγά αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από Euronews