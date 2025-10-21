Γαλλία: Οι κλέφτες του Λούβρου μπορεί να συλληφθούν, αλλά είναι απίθανο να ανακτηθούν τα λάφυρά τους, εκτιμούν ειδικοί

Εγκληματικές συμμορίες σε όλη την Ευρώπη ληστεύουν ολοένα και περισσότερο πολύτιμα κοσμήματα και χρυσό από μουσεία όπως το Λούβρο, τα οποία έχουν ανάγκη από χρήματα, αλλά ενώ η αστυνομία συχνά συλλαμβάνει τους κλέφτες, αγωνίζεται να ανακτήσει τα ανεκτίμητα αγαθά, ανέφεραν οι αρχές επιβολής του νόμου και οι ειδικοί τέχνης.

Μόνο μια μικρή ομάδα εγκληματιών θα ήταν ικανή για μια τέτοια δουλειά όπως η θρασύτατη ληστεία της Κυριακής στο Παρίσι και μπορεί να είναι ήδη γνωστή στην αστυνομία, λένε οι ειδικοί. Αλλά τα ίδια τα αντικείμενα θα μπορούσαν να διασπαστούν γρήγορα σε εξαρτήματα και να πουληθούν.

«Αν κλέψω έναν Βαν Γκογκ, είναι Βαν Γκογκ. Δεν μπορώ να τον διαθέσω μέσω κανενός άλλου καναλιού εκτός από μια παράνομη αγορά τέχνης», δήλωσε ο Μαρκ Μπαλσέλ, ειδικός σε εγκλήματα κατά της πολιτιστικής κληρονομιάς με έδρα τη Βαρκελώνη. «Αλλά όταν κλέβω… κοσμήματα, μπορώ να τα μεταφέρω μέσω μιας παράνομης αγοράς ως πολύτιμους λίθους».

Η θρασύτατη ληστεία κοσμημάτων του στέμματος από το Λούβρο, το μουσείο με τους περισσότερους επισκέπτες στον κόσμο, έχει χαρακτηριστεί από ορισμένους ως εθνική ταπείνωση και έχει προκαλέσει ελέγχους ασφαλείας σε όλη την πληθώρα πολιτιστικών χώρων της Γαλλίας.

«Αν στοχεύσετε το Λούβρο, το σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο, και μετά τη γλιτώσετε με τα κοσμήματα του γαλλικού στέμματος, κάτι δεν πήγαινε καλά με την ασφάλεια», δήλωσε ο ερευνητής τέχνης Άρθουρ Μπραντ.

Οι αξιωματούχοι του Λούβρου, όπου φιλοξενούνται έργα τέχνης όπως η Μόνα Λίζα, είχαν ήδη σημάνει συναγερμό για την έλλειψη επενδύσεων.

Και τουλάχιστον τέσσερα γαλλικά μουσεία έχουν πέσει γίνει στόχος ληστών τους τελευταίους δύο μήνες, σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης.

Την Τρίτη, οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι απήγγειλαν κατηγορίες σε μια γυναίκα κινεζικής καταγωγής για την κλοπή έξι χρυσών ψήγματος αξίας περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ (1,75 εκατομμύρια δολάρια) από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Παρισιού τον περασμένο μήνα. Συνελήφθη στη Βαρκελώνη προσπαθώντας να διαθέσει λιωμένο χρυσό, ανέφεραν.

Ο Κρίστοφερ Μαρινέλο, ιδρυτής της Art Recovery International, η οποία παρακολουθεί κλεμμένα έργα τέχνης, δήλωσε ότι οι ληστείες σε μουσεία αυξάνονται σε όλη την Ευρώπη και αλλού.

Ανέφερε περιπτώσεις στην Ολλανδία, τη Γαλλία, την Αίγυπτο.

«Αν έχετε κοσμήματα ή χρυσό στις συλλογές σας, πρέπει να ανησυχείτε», είπε ο Μαρινέλο.

Οι εκτιμήσεις

Οι εισαγγελείς του Παρισιού εμπιστεύτηκαν την έρευνα σε μια εξειδικευμένη αστυνομική μονάδα του Παρισιού, γνωστή ως BRB, η οποία έχει συνηθίσει να ασχολείται με ληστείες υψηλού προφίλ.

Ο πρώην αστυνομικός Πασκάλ Σκουντλαρά, ο οποίος υπηρέτησε στη μονάδα, δήλωσε ότι η BRB χειρίστηκε την έρευνα για την Κιμ Καρντάσιαν το 2016, όταν κλέφτες στο Παρίσι έκλεψαν το δαχτυλίδι αρραβώνων της αξίας 4 εκατομμυρίων δολαρίων, καθώς και μια πρόσφατη σειρά απαγωγών πλούσιων αρχηγών κρυπτονομισμάτων.

Ακόμη, είπε ότι η BRB έχει περίπου 100 πράκτορες, με πάνω από δώδεκα ειδικευμένους σε κλοπές μουσείων. Οι ερευνητές θα εξετάσουν βίντεο, τηλεφωνικά αρχεία και εγκληματολογικά στοιχεία, ενώ θα ενεργοποιηθούν και πληροφοριοδότες.

«Μπορούν να έχουν ομάδες που εργάζονται πάνω σε αυτό 24/7 και για μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε ο Σκουντλαρά, εκφράζοντας «100%» εμπιστοσύνη ότι οι κλέφτες θα συλληφθούν.

Η αστυνομία θα εξετάσει λεπτομερώς τα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας που χρονολογούνται εβδομάδες πριν, προσπαθώντας να εντοπίσει ύποπτα άτομα που περιπολούν το μαγαζί, δήλωσε ο Μπραντ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο καταστραφούν τα κοσμήματα

Η Κορίν Σαρτρέλ, η οποία εργαζόταν προηγουμένως στο Κεντρικό Γραφείο της Γαλλικής Αστυνομίας για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Πολιτιστικών Αγαθών, δήλωσε ότι τα κοσμήματα θα μπορούσαν πιθανώς να καταλήξουν σε ένα παγκόσμιο κέντρο διαμαντιών όπως η Αμβέρσα, όπου «πιθανώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ανησυχούν ιδιαίτερα για την προέλευση των αντικειμένων».

Τα διαμάντια θα μπορούσαν επίσης να κοπούν σε μικρότερες πέτρες και ο χρυσός να λιώσει, αφήνοντας τους αγοραστές αγνοούν την προέλευσή τους.

Αν οι κλέφτες νιώσουν ότι ο κλοιός σφίγγει, θα μπορούσαν να πετάξουν ή να καταστρέψουν εντελώς τα λάφυρα. Η αστυνομία βρίσκεται σαφώς σε έναν αγώνα δρόμου ενάντια στον χρόνο.

«Μόλις κοπούν σε μικρότερα κοσμήματα, η πράξη έχει ολοκληρωθεί. Τελείωσε. Δεν θα ξαναδούμε ποτέ αυτά τα κομμάτια άθικτα», είπε ο Μαρινέλο. «Είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό, η ανάκτηση κλεμμένων έργων τέχνης. Όσον αφορά τα κοσμήματα, αυτό το ποσοστό είναι ακόμη μικρότερο».

Οποιαδήποτε θεωρία για τα αντικείμενα που παραγγέλνονται από έναν μυστηριώδη αγοραστή ήταν γελοία, είπε ο Μπραντ. «Αυτό είναι ανήκουστο», είπε. «Το βλέπεις μόνο στις ταινίες του Χόλιγουντ».

Οι πολιτιστικές αρχές σε όλη την Ευρώπη θα εξετάσουν πώς να προστατεύσουν καλύτερα τα μουσεία σε μια περίοδο περιορισμένων δημόσιων οικονομικών.

Ο Μπραντ δήλωσε ότι είναι αδύνατο να προστατευτεί σωστά ένα μουσείο, επομένως το καλύτερο που έχει να κάνει είναι να επιβραδυνθεί ο χρόνος που χρειάζεται για να κλαπούν αντικείμενα και να δραπετεύσουν, δίνοντας στην αστυνομία περισσότερο χρόνο για να αντιδράσει κάνοντας τα παράθυρα ή τις προθήκες πιο παχιά ή προσθέτοντας περισσότερες πόρτες.

«Ξέρουν ότι έχουν μόνο πέντε, έξι λεπτά για να τη γλιτώσουν, επειδή μετά από έξι λεπτά, εμφανίζεται η αστυνομία. Έτσι, αν μπουν σε ένα μουσείο… και ανακαλύψουν ότι χρειάζονται περισσότερα από έξι, επτά, οκτώ λεπτά, δεν θα το κάνουν», είπε.

Ο Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Πινακοθήκης της Φινλανδίας, Κίμο Λέβα, δήλωσε ότι η οικονομική πραγματικότητα συνεπάγεται δύσκολες αποφάσεις.

«Μια καθημερινή οικονομία που σφίγγει, φυσικά, δεν είναι η καλύτερη βάση για την πραγματοποίηση των επενδύσεων που απαιτούνται για τον μετριασμό πιθανών απειλών», δήλωσε ο Λέβα.

Πηγή: Reuters