Κούσνερ: Όλοι πιστεύουν ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο στη Γάζα

Ο σύμβουλος της κυβέρνησης Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, μιλώντας μαζί με τον αντιπρόεδρο Τζει Ντι Βανς και τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ σε συνέντευξη Τύπου στο νότιο Ισραήλ, τόνισε ότι οι διαπραγματευτές «σημειώνουν πρόοδο αυτή τη στιγμή» στην εξασφάλιση της επιστροφής των υπολοίπων σορών των νεκρών ομήρων.

Χαιρέτισε τον «εκπληκτικά ισχυρό συντονισμό μεταξύ των Ηνωμένων Εθνών και του Ισραήλ» για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Και πρόσθεσε ότι τα εμπλεκόμενα μέρη προσπαθούν να «βρουν πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα», έτσι ώστε η βοήθεια «να φτάσει στους ανθρώπους στη Γάζα και να μην πάει σε λάθος χέρια εκεί».

«Συμβαίνουν πολλά σπουδαία πράγματα εδώ»

Ακόμη, ο σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου υπογράμμισε ότι το νέο Κέντρο Πολιτικοστρατιωτικού Συντονισμού, όπου και μίλησαν, είναι κεντρικό στην ευρύτερη αποστολή όσον αφορά «τι θα συμβεί στη συνέχεια στη Γάζα. Και συμβαίνουν πολλά σπουδαία πράγματα εδώ… Το πιο σημαντικό πράγμα εδώ είναι να καταλάβουμε πώς πραγματικά αποκτάς ένα καλό κέντρο συντονισμού αποσυμφόρησης. Αυτό ήταν πραγματικά μια νεοσύστατη επιχείρηση. Έχουν γίνει πολλά».

Επίσης, ο Κούσνερ σημείωσε ότι θέλει «να επαναλάβει αυτό που είπε ο αντιπρόεδρος σχετικά με το πώς πολλοί άνθρωποι γίνονται λίγο υστερικοί για διαφορετικές εισβολές, με τον έναν ή τον άλλον τρόπο». Το γεγονός είναι, ωστόσο, ότι «και οι δύο πλευρές μεταβαίνουν από δύο χρόνια πολύ έντονου πολέμου σε, τώρα, μια στάση ειρήνης». Ο στόχος, ανάφερε, είναι «να προσπαθήσουμε να οικοδομήσουμε αυτόν τον μηχανισμό υποχώρησης, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε σε μια σωστή αποκλιμάκωση».

Σημειώνοντας ότι διάφορες σημαίες έχουν αναρτηθεί στο κέντρο, ο Κούσνερ τόνισε ότι «δεν είναι πλήρως αντιπροσωπευτικές των χωρών που βρίσκονται εδώ. Συμβαίνει πολύ γρήγορα που οι άνθρωποι συμφωνούν να συμμετάσχουν, να βοηθήσουν. Οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να είναι μέρος αυτού, και αυτό συμβαίνει πολύ, πολύ γρήγορα».

«Κάτι καλύτερο» για τη Γάζα

Ο Κούσνερ κατέληξε λέγοντας: «Όλοι πιστεύουν ότι είναι δυνατό να δημιουργηθεί κάτι καλύτερο στη Γάζα, και πρέπει να το πιστέψουμε, πρέπει να εργαστούμε σκληρά γι’ αυτό. Και αν όλοι εργαστούμε σκληρά για να το κάνουμε αυτό, τότε πιστεύω ότι ένα σπουδαίο αποτέλεσμα είναι εφικτό».

Πηγή: Times of Israel