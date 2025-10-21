Logo Image

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση μεταξύ των προέδρων ή των ΥΠΕΞ των ΗΠΑ και της Ρωσίας «στο άμεσο μέλλον», δηλώνει αξιωματούχος

Κόσμος

Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS

Τι δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν «στο άμεσο μέλλον» ανέφερε σήμερα ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του Λευκού Οίκου, λίγες ημέρες αφού ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος συζήτησε το ενδεχόμενο μιας νέας συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη.

Οι υπουργοί Εξωτερικών των δύο χωρών, ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ, επίσης δεν σχεδιάζουν να συναντηθούν, πρόσθεσε ο ίδιος αξιωματούχος που χαρακτήρισε «παραγωγική» την τηλεφωνική επικοινωνία την οποία είχαν τη Δευτέρα.

Πηγή: ΑΜΠΕ 

