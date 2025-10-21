Βανς: Οι ΗΠΑ δεν θα στείλουν στρατεύματα στη Γάζα – «Μεγάλη αισιοδοξία» για την εκεχειρία

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, εξέφρασε την Τρίτη «μεγάλη αισιοδοξία» για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα, που διαπραγματεύτηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, τονίζοντας πως δεν θα σταλούν αμερικανικά στρατεύματα στη Λωρίδα.

«Τα πάμε πολύ καλά. Βρισκόμαστε σε πολύ καλό σημείο. Θα χρειαστεί να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάνω σε αυτό», δήλωσε ο Βανς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Κιριάτ Γκατ, στο νότιο Ισραήλ, όπου μια αποστολή υπό την ηγεσία των ΗΠΑ παρακολουθεί την τήρηση της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Πιστεύω ότι όλοι θα πρέπει να είναι υπερήφανοι για το πού βρισκόμαστε σήμερα. Θα απαιτηθεί συνεχής προσπάθεια. Θα απαιτηθεί συνεχής παρακολούθηση και έλεγχος», πρόσθεσε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος.

Δεν θέσαμε προθεσμία για τον αφοπλισμό της Χαμάς

Όπως διευκρίνισε, η Ουάσιγκτον δεν έχει θέσει προθεσμία για τον αφοπλισμό της Χαμάς, όπως προβλέπεται στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα που διαπραγματεύτηκαν οι ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Ξέρουμε ότι η Χαμάς πρέπει να συμμορφωθεί με τη συμφωνία και αν δεν το κάνει, θα συμβούν πολύ άσχημα πράγματα, αλλά δεν πρόκειται να κάνω αυτό που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών μέχρι τώρα αρνείται να κάνει, δηλαδή να θέσω μια σαφή προθεσμία, γιατί πολλά από αυτά τα θέματα είναι δύσκολα».

Η δήλωση του Βανς υπογραμμίζει την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στη Γάζα, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν να εποπτεύουν την τήρηση της συμφωνίας, διατηρώντας μια ενεργό διπλωματική παρουσία στην περιοχή.

Δεν θα στείλουμε στρατεύματα στη Γάζα

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος επεσήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στείλουν στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας, επαναλαμβάνοντας μια δέσμευση που έχει διατυπωθεί επανειλημμένα από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και άλλους Αμερικανούς αξιωματούχους.

«Δεν πρόκειται να υπάρξουν Αμερικανοί στρατιώτες στο έδαφος της Γάζας. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Όλη η στρατιωτική μας ηγεσία το έχει δηλώσει ξεκάθαρα», τόνισε ο Βανς, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα περιοριστούν στην παροχή «χρήσιμου συντονισμού».