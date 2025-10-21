Ουκρανός αξιωματούχος: Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να παραδώσει το Ντονμπάς

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να πίεσε τον Ουκρανό ομόλογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, να παραχωρήσει την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς ως αντάλλαγμα για ειρήνη κατά τη διάρκεια «τεντωμένων» συνομιλιών την προηγούμενη Παρασκευή στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με ανώτερο Ουκρανό αξιωματούχο που μίλησε στο AFP.

Η ίδια πηγή σημείωσε ότι οι συνομιλίες με τον Τραμπ ήταν «δεν ήταν εύκολες» και ότι οι διπλωματικές προσπάθειες για να τερματιστεί ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας φαίνονταν να «σέρνονται» και να «κινούνται σε κύκλους».

Σε ερώτηση αν ο Τραμπ παρότρυνε τον Ζελένσκι να αποσύρει στρατεύματα από εδάφη που εξακολουθούν να ελέγχει η Ουκρανία — ένα από τα βασικά αιτήματα του Πούτιν — ο Ουκρανός αξιωματούχος απάντησε στο AFP: «Ναι, ισχύει».

Ο Ζελένσκι συνάντησε τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο την προηγούμενη εβδομάδα, ελπίζοντας να αξιοποιήσει την αυξανόμενη δυσαρέσκεια του Αμερικανού προέδρου για την απροθυμία του Ρώσου Προέδρου, Βλαντίμιρ Πούτιν, να αποδεχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, έφυγε χωρίς αποτέλεσμα, αφού ο Τραμπ — που είχε μιλήσει με τον Πούτιν την προηγούμενη ημέρα — απέρριψε το αίτημά του για βλήματα Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς και τον πίεσε να συνάψει συμφωνία.

Μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οι συνομιλίες τους ήταν «πολύ ενδιαφέρουσες και φιλικές, αλλά του είπα, όπως επίσης προέτρεψα έντονα και τον Πρόεδρο Πούτιν, ότι ήρθε η ώρα να σταματήσει η σφαγή και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ!»

Ο Τραμπ είχε υποσχεθεί να τερματίσει την τριετή και μισή εισβολή της Ρωσίας μέσα σε «24 ώρες» από την ορκωμοσία του τον Ιανουάριο, αλλά δεν κατάφερε να αποσπάσει καμία υποχώρηση από τον Πούτιν.

Η στάση του για τον πόλεμο έχει αλλάξει επανειλημμένα μετά τις συνομιλίες του τόσο με τον Πούτιν όσο και με τον Ζελένσκι.

