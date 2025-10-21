Ουκρανία: Το Κοινοβούλιο τροποποιεί τον προϋπολογισμό του 2025, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες σε επίπεδα ρεκόρ

Το κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε την Τρίτη την τροποποίηση του προϋπολογισμού της χώρας για το τρέχον έτος, αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες σε επίπεδο ρεκόρ, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται στον τέταρτο χρόνο του.

Οι βουλευτές ενέκριναν την αύξηση κατά περίπου 325 δισεκατομμύρια γρίβνες (7,7 δισεκατομμύρια δολάρια), αυξάνοντας τις αμυντικές δαπάνες της Ουκρανίας σε συνολικά περίπου 2,96 τρισεκατομμύρια γρίβνες (70,86 δισεκατομμύρια δολάρια) φέτος.

«Κατανοούμε ότι η κατάσταση αλλάζει συνεχώς και είναι επιβεβλημένη η αύξηση των δαπανών για την αποτελεσματική αντίσταση στην επιθετικότητα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σεργκέι Μαρτσένκο.

«Η κυβέρνηση, με την υποστήριξη των εταίρων, διαθέτει τους πόρους για να εξασφαλίσει πρόσθετες δαπάνες για τους υπερασπιστές της Ουκρανίας».

Μέρος των δαπανών θα καλυφθεί από δάνειο των G7

Αυτή είναι η δεύτερη φορά φέτος που η Ουκρανία αναγκάστηκε να αυξήσει τις δαπάνες της για τον στρατό και την παραγωγή όπλων. Οι πρώτες αλλαγές ψηφίστηκαν τον Ιούλιο, όταν οι αμυντικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά περίπου 412,4 δισεκατομμύρια γρίβνες (9,87 δισεκατομμύρια δολάρια).

Ο προϋπολογισμός της Ουκρανίας για το 2025 είχε αρχικά προβλέψει περίπου 2,2 τρισεκατομμύρια γρίβνες σε αμυντικές δαπάνες.

Σφοδρές μάχες μαίνονται σε περισσότερα από 1.200 χιλιόμετρα (750 μίλια) της πρώτης γραμμής και η ζήτηση για πυρομαχικά και όπλα συνεχίζει να αυξάνεται καθώς η Ουκρανία αγωνίζεται να διατηρήσει τις αμυντικές γραμμές ενάντια σε έναν πολύ μεγαλύτερο και καλύτερα εξοπλισμένο εχθρό.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ένα μέρος του απαιτούμενου ποσού θα καλυφθεί με τα κεφάλαια που παρέχονται από ένα δάνειο που συμφωνήθηκε από τις χώρες μέλη της G7 και υποστηρίζεται από τα έσοδα από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία.

Η Ουκρανία έχει ήδη λάβει 28 δισεκατομμύρια δολάρια στο πλαίσιο αυτού του δανείου φέτος.

«Είναι σημαντικό ότι οι τόκοι από τα παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία θα δαπανηθούν για την άμυνα», δήλωσε η πρωθυπουργός Γιούλια Σβιριντένκο. «Τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιούνται δίκαια, όπως θα έπρεπε – για την υποστήριξη του ουκρανικού στρατού».

Η εισβολή της Ρωσίας κατέστρεψε την Ουκρανία, με χιλιάδες νεκρούς, εκατομμύρια ανθρώπους να εγκαταλείπουν τις μάχες, πόλεις και υποδομές βομβαρδισμένες και κατεστραμμένες.

Χρηματοδότηση από τη Δύση

Η Ουκρανία εξαρτάται ζωτικά από τη χρηματοδότηση από τους Δυτικούς εταίρους της, καθώς η χώρα δαπανά το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της για τη χρηματοδότηση της άμυνάς της. Η κυβέρνηση πληρώνει για τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές της δαπάνες χάρη στη δυτική οικονομική υποστήριξη.

Στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών έδειξαν ότι κατά τους πρώτους εννέα μήνες του έτους, η κυβέρνηση δαπάνησε περισσότερο από το 63% του συνολικού προϋπολογισμού της για τη χρηματοδότηση του στρατού.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022, η Ουκρανία έχει λάβει περίπου 152 δισεκατομμύρια δολάρια σε ξένη οικονομική βοήθεια από τους συμμάχους της.

Πηγή: Reuters