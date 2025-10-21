Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Επιστολή στους ηγέτες της ΕΕ για «ισχυρότερα μέτρα και κοινό πλαίσιο για τη μετανάστευση»

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, απέστειλε επιστολή στους ηγέτες των κρατών-μελών της ΕΕ με φόντο τη μεταναστευτική πολιτική, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Πέμπτης 23 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Στο κείμενό της, η Πρόεδρος της Κομισιόν υπογραμμίζει ότι η παράνομη διακίνηση μεταναστών εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την Ένωση και πως απαιτείται πιο αποφασιστική και ενιαία ευρωπαϊκή δράση, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Η φον ντερ Λάιεν τονίζει ότι η επιτυχία του σχεδίου για τη μετανάστευση εξαρτάται από την ύπαρξη ενός στιβαρού νομικού πλαισίου, το οποίο θα εφαρμόζεται με συνέπεια σε όλα τα κράτη-μέλη. «Η ουσιαστική στήριξη προς τις χώρες που δέχονται τη μεγαλύτερη πίεση πρέπει να συνδυάζεται με μηχανισμούς ευθύνης. Η ισορροπία αυτή είναι ζωτικής σημασίας για το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο», σημειώνει, προσθέτοντας ότι το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Ιούνιο του 2026, όταν ξεκινήσει ο πρώτος κύκλος διαχείρισης της μετανάστευσης.

Οι βασικοί άξονες της πρότασης

Ενίσχυση της αστυνομικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

Συνεργασία με ψηφιακές πλατφόρμες και εταιρείες τεχνολογίας για την εξάρθρωση κυκλωμάτων διακίνησης στο διαδίκτυο.

Θέσπιση συστήματος κυρώσεων, όπως πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, για όσους εμπλέκονται στη διακίνηση.

Κοινό ευρωπαϊκό σύστημα επιστροφών, με στόχο την ταχύτερη και πιο απλή διαδικασία απομάκρυνσης όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.

Νομική βάση για τη δημιουργία “κόμβων επιστροφής”, που θα διευκολύνουν την εφαρμογή των διαδικασιών.

Η Πρόεδρος της Επιτροπής καλεί τα κράτη-μέλη «να κινηθούν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα προς μια κοινή συμφωνία που θα αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα», υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι «η αποτελεσματική, δίκαιη και ανθρώπινη επιστροφή όσων δεν πληρούν τα κριτήρια παραμονής, με πλήρη σεβασμό στις αξίες και στο διεθνές δίκαιο».

Στην επιστολή της, η φον ντερ Λάιεν παρουσιάζει επίσης αναλυτικά στοιχεία για τις μεταναστευτικές ροές, τις πρωτοβουλίες της ΕΕ και τη συνεργασία με τρίτες χώρες. Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στη Λιβύη, η οποία, όπως σημειώνει, παραμένει η κύρια χώρα αναχώρησης μεταναστών στην Κεντρική Μεσόγειο. Παράλληλα, επισημαίνει ότι η πρόσφατη τεχνική αποστολή της ΕΕ στη χώρα «δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω επιχειρησιακή συνεργασία» στην καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης και στη διευκόλυνση οικειοθελών επιστροφών προς τις χώρες προέλευσης.