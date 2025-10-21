Logo Image

ΟΗΕ: Οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη

Κόσμος

ΟΗΕ: Οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη

SHUTTERSTOCK

Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ καταγγέλλουν ότι οι μυστικές ενέργειες και οι απειλές χρήσης ένοπλης βίας από την Ουάσιγκτον συνιστούν επικίνδυνη κλιμάκωση με σοβαρές συνέπειες για την ειρήνη στην Καραϊβική

Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ προειδοποίησαν την Τρίτη ότι οι μυστικές ενέργειες και οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για χρήση ένοπλης βίας κατά του Καράκας «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν επίσης τις θεμελιώδεις διεθνείς υποχρεώσεις που απαγορεύουν την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις ή την απειλή χρήσης ένοπλης βίας εναντίον άλλης χώρας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προειδοποιούν ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής της Καραϊβικής».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube