ΟΗΕ: Οι απειλές των ΗΠΑ κατά της Βενεζουέλας παραβιάζουν τον Καταστατικό Χάρτη

Εμπειρογνώμονες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ προειδοποίησαν την Τρίτη ότι οι μυστικές ενέργειες και οι απειλές των Ηνωμένων Πολιτειών για χρήση ένοπλης βίας κατά του Καράκας «παραβιάζουν την κυριαρχία της Βενεζουέλας και τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών».

«Οι ενέργειες αυτές παραβιάζουν επίσης τις θεμελιώδεις διεθνείς υποχρεώσεις που απαγορεύουν την ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις ή την απειλή χρήσης ένοπλης βίας εναντίον άλλης χώρας», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους τρεις ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προειδοποιούν ότι «πρόκειται για μια εξαιρετικά επικίνδυνη κλιμάκωση, με σοβαρές επιπτώσεις στην ειρήνη και την ασφάλεια της περιοχής της Καραϊβικής».