Μακρόν: Στηρίζει το «πάγωμα» της μεταρρύθμισης για το συνταξιοδοτικό – Επιμένει ότι «η αύξηση του ορίου ηλικίας θα χρειαστεί»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, δήλωσε την Τρίτη ότι υποστηρίζει την απόφαση του πρωθυπουργού να παγώσει τα σχέδια για αύξηση του κατώτατου ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, επισημαίνοντας ωστόσο ότι εξακολουθεί να θεωρεί πως κάποια στιγμή η κίνηση αυτή θα είναι αναγκαία.

«Τα γεγονότα είναι ανένδοτα και γερνάμε», ανέφερε ο Μακρόν σε συνέντευξη Τύπου στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας.

Πρόκειται για τις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις του Μακρόν στο ζήτημα, μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί ότι προτίθεται προσωρινά να «παγώσει» τη νομοθεσία που αυξάνει σταδιακά το κατώτατο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία — νομοθεσία που προκάλεσε μαζικές διαδηλώσεις και παραμένει ιδιαίτερα αντιδημοφιλής — μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές το 2027.

Πολιτικές συνέπειες και υποστήριξη βουλευτών

Η αναστολή αυτή βοήθησε ώστε η κυβέρνηση Λεκορνί να έχει, τουλάχιστον προσωρινά, την σιωπηρή υποστήριξη των Σοσιαλιστών, που είχαν αντιταχθεί στη μεταρρύθμιση του 2023. Ο Πρωθυπουργός επέζησε της πρώτης πρότασης μομφής κατά της κυβέρνησής του την Πέμπτη με 18 ψήφους.

Ο Μακρόν επαίνεσε την απόφαση του Λεκορνύ ως τρόπο «εκτόνωσης της δημόσιας συζήτησης». Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι η μεταρρύθμιση παραμένει «αναγκαία για τη χώρα» και χαρακτήρισε την κίνηση του Λεκορνύ «ούτε κατάργηση ούτε αναστολή», αλλά μάλλον ως «αναβολή».

Σε συνάντηση με βουλευτές από το κόμμα Renaissance του Μακρόν, ο Λεκορνί δήλωσε ότι η απόφασή του να παγώσει μία από τις σημαντικές πολιτικές του Μακρόν είχε στόχο να ξανανοίξει τη συζήτηση «με το πλεονέκτημα να είμαστε επιθετικοί», σύμφωνα με έναν συμμετέχοντα στη συνάντηση.

Η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του συνταξιοδοτικού συστήματος

Ο Γάλλος πρόεδρος επανέλαβε ότι η μελλοντική βιωσιμότητα του γαλλικού συνταξιοδοτικού συστήματος δεν θα είναι εγγυημένη με το ισχύον κατώτατο όριο ηλικίας, καθώς περισσότερα άτομα συνταξιοδοτούνται και ζουν περισσότερο σε σχέση με προηγούμενες γενιές. Στη Γαλλία, οι περισσότεροι εργαζόμενοι συνεισφέρουν σε ένα ταμείο που χρηματοδοτεί τις συντάξεις των εν ενεργεία συνταξιούχων.

Με πληροφορίες από POLITICO

