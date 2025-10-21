Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσικοί βομβαρδισμοί βυθίζουν εκατοντάδες χιλιάδες Ουκρανούς στο σκοτάδι

Ένας ρωσικός βομβαρδισμός ενεργειακών υποδομών άφησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην περιοχή Τσερνιχόφ της Ουκρανίας χωρίς ρεύμα και ορισμένους χωρίς νερό την Τρίτη, με τις επισκευές να επιβραδύνονται λόγω της παρατεταμένης απειλής επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το υπουργείο Ενέργειας δήλωσε ότι η πρωτεύουσα της περιοχής, που ονομάζεται επίσης Τσερνιχόφ, και το βόρειο τμήμα της επαρχίας είχαν χάσει κάθε παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η επίθεση, η οποία στόχευε επίσης τη γειτονική περιοχή Σούμι της βόρειας Ουκρανίας, ήταν η τελευταία σε μια σειρά ρωσικών επιθέσεων που στόχευαν το ουκρανικό ενεργειακό δίκτυο ενόψει του χειμώνα.

Η περιοχή Τσερνιχόφ, η οποία είχε προπολεμικό πληθυσμό λίγο κάτω από ένα εκατομμύριο, έχει πληγεί από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους στις υποδομές ενέργειας τις τελευταίες εβδομάδες, προκαλώντας τακτικές διακοπές ρεύματος και διαταράσσοντας την καθημερινή ζωή.

Μετ’εμποδίων η επισκευή του δικτύου

«Τα συνεργεία έκτακτης ανάγκης στην περιοχή Τσερνιχόφ δεν μπορούν να ξεκινήσουν τις εργασίες αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης λόγω των συνεχών επιθέσεων από ρωσικά drones», ανέφερε το υπουργείο Ενέργειας σε ανακοίνωσή του στο Telegram το πρωί.

Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι κυκλώνει drones πάνω από κατεστραμμένες εγκαταστάσεις για να καταστήσει αδύνατη την εκτέλεση επισκευών και «σκόπιμα να παρατείνει την ανθρωπιστική κρίση».

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έγραψε στο Telegram δύο ώρες αργότερα ότι οι επισκευές βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη. «Οι τακτικές της Ρωσίας είναι να δολοφονεί ανθρώπους και να τους τρομοκρατεί με το κρύο», είπε.

«(Ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ) Πούτιν προσποιείται ότι είναι έτοιμος για διπλωματία και ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, ενώ στην πραγματικότητα απόψε η Ρωσία εξαπέλυσε μια βάναυση επίθεση με πυραύλους και drones», έγραψε ο Υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα στο X.

«Πολλές κοινότητες έχουν μείνει χωρίς ρεύμα εν μέσω κρύων φθινοπωρινών θερμοκρασιών, μερικές έχουν μείνει χωρίς νερό».

Η Ρωσία πλήττει συνεχώς τις ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις από τότε που ξεκίνησε μια ολοκληρωμένη εισβολή στην Ουκρανία το 2022, υποστηρίζοντας ότι αποτελούν νόμιμο στρατιωτικό στόχο σε πόλεμο.

Ο υπηρεσιακός δήμαρχος του Τσερνιχόφ, Αλεξάντρ Λομάκο, δήλωσε ότι η Μόσχα επιδιώκει να στερήσει από τους κατοίκους της περιοχής ρεύμα και θέρμανση ενόψει του κρύου χειμώνα.

Τι αναφέρει ο δήμαρχος του Τσερνιχόφ

Ανακάλεσε το πνεύμα των πρώτων ημερών της ρωσικής εισβολής, όταν το Τσερνιχόφ ήταν σχεδόν περικυκλωμένο από ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες στη συνέχεια ηττήθηκαν. «Το ξεπεράσαμε τον Φεβρουάριο-Απρίλιο του 2022. Θα το ξεπεράσουμε τώρα», είπε στο Telegram.

Ένας κάτοικος του Τσερνιχόφ δήλωσε στο Reuters μέσω ενός διαδικτυακού messenger ότι η πόλη ήταν χωρίς ρεύμα και νερό και ότι το σήμα κινητής τηλεφωνίας είχε επηρεαστεί σοβαρά.

Ένας πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος που γνωρίζει το θέμα, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσε ότι η Μόσχα πιθανότατα στοχεύει το Τσερνιχόφ λόγω της εγγύτητάς του με τη Ρωσία, η οποία διευκόλυνε την επίθεση, και επειδή οι ενεργειακές εγκαταστάσεις εκεί δεν προστατεύονταν επαρκώς.

Η Μόσχα έχει αυξήσει απότομα τη συχνότητα των αεροπορικών επιθέσεων σε όλη την Ουκρανία τις τελευταίες εβδομάδες, όπως έκανε και σε εκστρατείες επιθέσεων τα προηγούμενα χρόνια που έριξαν πόλεις μακριά από τα ανατολικά και νότια μέτωπα μάχης στο σκοτάδι για ώρες, μερικές φορές και μέρες.

Πηγή: Reuters