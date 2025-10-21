Logo Image

Τραμπ: Οι σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατεύματα για να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς – Τους είπα «Όχι ακόμα»

Κόσμος

Τραμπ: Οι σύμμαχοι στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμοι να στείλουν στρατεύματα για να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς – Τους είπα «Όχι ακόμα»

REUTERS/Brian Snyder

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστηρίζει ότι κράτη της περιοχής θα επέμβουν στρατιωτικά εάν η Χαμάς παραβιάσει τη συμφωνία εκεχειρίας - «Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι θα πράξει το σωστό», ανέφερε

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, ανέφερε σε ανάρτησή του, την Τρίτη, ότι οι χώρες που είναι σύμμαχοι των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή είναι έτοιμες να στείλουν στρατεύματα στη Λωρίδα της Γάζας για να αντιμετωπίσουν τη Χαμάς, εάν η οργάνωση δεν σταματήσει τις φερόμενες παραβιάσεις του ειρηνευτικού του σχεδίου.

Συγκεκριμένα ο Αμερικανός πρόεδρος έγραψε: «Πολλοί από τους ΤΩΡΑ ΜΕΓΑΛΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ μας στη Μέση Ανατολή — και στις περιοχές γύρω από αυτήν — μου έχουν εκφράσει ρητά, με μεγάλη ένταση και ενθουσιασμό, ότι θα αποδέχονταν με χαρά την ευκαιρία, αν το ζητούσα, να εισέλθουν στη ΓΑΖΑ με ισχυρή στρατιωτική δύναμη και να “συνετίσουν τη Χαμάς”, εάν η οργάνωση συνεχίσει να συμπεριφέρεται άσχημα, παραβιάζοντας τη συμφωνία της μαζί μας».

«ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ», λέει ο Τραμπ

Ο Τραμπ στην ανάρτησή του ανέφερε πως είπε στις χώρες αυτές «ΟΧΙ ΑΚΟΜΑ!», υποστηρίζοντας ότι «Υπάρχει ακόμη ελπίδα ότι η Χαμάς θα πράξει το σωστό».

Έστειλε ηχηρή προειδοποίηση στην παλαιστινιακή οργάνωση, λέγοντας πως το τέλος της θα είναι «ΓΡΗΓΟΡΟ, ΟΡΓΙΣΜΕΝΟ και ΣΚΛΗΡΟ!», αν παραβεί τη συμφωνία εκεχειρίας.

Ολοκληρώνοντας την δημοσίευσή έκανε μία ιδιαίτερη μνεία στην Ινδονησία αναφέροντας: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις χώρες που επικοινώνησαν για να προσφέρουν βοήθεια. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τη μεγάλη και ισχυρή χώρα της Ινδονησίας, και τον υπέροχο ηγέτη της, για όλη τη στήριξη και τη βοήθεια που έχουν δείξει και προσφέρει στη Μέση Ανατολή και στις Ηνωμένες Πολιτείες».

