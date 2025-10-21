Χαμάς: Θα παραδώσει άλλες δύο σορούς ομήρων το βράδυ

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα επιστρέψει τις σορούς δύο ακόμη ομήρων την Τρίτη, στο πλαίσιο της συμφωνίας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, μεταξύ Χαμάς και Ισραήλ, που επιτεύχθηκε με την μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών.

Οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ δήλωσαν ότι «θα παραδώσουν τις σορούς δύο Ισραηλινών κρατουμένων που ανασύρθηκαν σήμερα στη Λωρίδα της Γάζας, στις 9 μ.μ. ώρα Γάζας». Μέχρι στιγμής, οι μαχητές έχουν παραδώσει 13 από τις 28 σορούς ομήρων που η Χαμάς είχε δεσμευθεί να επιστρέψει στο πλαίσιο της συμφωνίας.