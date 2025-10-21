Το Ισραήλ καλεί τον Καναδό πρωθυπουργό να αποσύρει την υπόσχεσή του για σύλληψη του Νετανιάχου εάν εισέλθει στον Καναδά

Η ισραηλινή κυβέρνηση κάλεσε τον Καναδό πρωθυπουργό Μαρκ Κάρνεϊ να αποσύρει την υπόσχεσή του να τηρήσει το ένταλμα σύλληψης του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, εάν ταξιδέψει στη χώρα.

«Πιστεύουμε ότι ο πρωθυπουργός Κάρνεϊ θα πρέπει, φυσικά, να το επανεξετάσει αυτό και να καλωσορίσει τον πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον ηγέτη του μοναδικού εβραϊκού κράτους και δημοκρατικής χώρας στη Μέση Ανατολή, στον Καναδά», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης Σος Μπεντροσιάν.

Η δέσμευση Κάρνεϊ

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Κάρνεϊ ρωτήθηκε αν θα εκπληρώσει τη δέσμευση του προκατόχου του Τζάστιν Τριντό να συλλάβει τον Νετανιάχου με κατηγορίες για εγκλήματα πολέμου, στην οποία ο Κάρνεϊ απάντησε «ναι».

Το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο απέρριψε την περασμένη εβδομάδα την αίτηση του Ισραήλ να ασκήσει έφεση κατά των ενταλμάτων σύλληψης που εξέδωσε το ΔΠΔ για τον Νετανιάχου και τον πρώην υπουργό Άμυνας Γιοάβ Γκαλάντ σχετικά με τον πόλεμο με τη Χαμάς στη Γάζα.

Σε απόφασή του πέρυσι, το ΔΠΔ διαπίστωσε «βάσιμους λόγους» να πιστεύει ότι ο Νετανιάχου και ο Γκαλάντ φέρουν «ποινική ευθύνη» για φερόμενα εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας στη Γάζα. Το Ισραήλ αρνείται όλους τους ισχυρισμούς.

Πηγή: Reuters, Times of Israel